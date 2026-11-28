"WWE z głębokim smutkiem informuje, że Jermaine Haley, znany również jako Bronson Reed, zmarł dzisiaj w wieku 38 lat w wyniku komplikacji medycznych. Jermaine był niezwykle wyrazistą postacią w WWE, ale co ważniejsze, był fenomenalnym człowiekiem, oddanym mężem i ojcem oraz ukochanym kolegą. Nasze myśli i najszczersze kondolencje są z całą rodziną Jermaine'a, w tym z jego ciężarną żoną Paige, ich córką, a także z jego przyjaciółmi, współpracownikami i fanami" - przekazała federacja WWE w piątek, 27 listopada, tuż przed emisją cotygodniowej gali SmackDown.
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Informacja ta wywołała ogromny szok w środowisku sportowym, tym bardziej że nic nie zapowiadało tak dramatycznego finału. Jeszcze 3 tygodnie temu, dokładnie 7 listopada, Bronson Reed prezentował wysoką formę w ringu, biorąc udział w jednej z walk o mistrzostwo Tag Team podczas prestiżowej gali Crown Jewel. Był zawodnikiem w kwiecie wieku, budującym swoją silną pozycję wśród największych gwiazd federacji i regularnie występującym przed wielotysięczną publicznością.
Bronson Reed urodził się w Australii, a do słynnej federacji WWE pierwszy raz trafił w 2019 roku. Po dwóch latach został zwolniony, ale w 2022 wrócił i stał się jedną z głównych gwiazd. Na koncie ma zwycięstwo w prestiżowym Andre the Giant Memorial Battle Royal (2024), corocznym wydarzeniu ku pamięci legendarnego giganta. Wcześniej był też mistrzem NXT North American w rozwojowym brandzie NXT. Od 2025 roku był częścią czołowej grupy The Vision.