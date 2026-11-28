"WWE z głębokim smutkiem informuje, że Jermaine Haley, znany również jako Bronson Reed, zmarł dzisiaj w wieku 38 lat w wyniku komplikacji medycznych. Jermaine był niezwykle wyrazistą postacią w WWE, ale co ważniejsze, był fenomenalnym człowiekiem, oddanym mężem i ojcem oraz ukochanym kolegą. Nasze myśli i najszczersze kondolencje są z całą rodziną Jermaine'a, w tym z jego ciężarną żoną Paige, ich córką, a także z jego przyjaciółmi, współpracownikami i fanami" - przekazała federacja WWE w piątek, 27 listopada, tuż przed emisją cotygodniowej gali SmackDown.

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Informacja ta wywołała ogromny szok w środowisku sportowym, tym bardziej że nic nie zapowiadało tak dramatycznego finału. Jeszcze 3 tygodnie temu, dokładnie 7 listopada, Bronson Reed prezentował wysoką formę w ringu, biorąc udział w jednej z walk o mistrzostwo Tag Team podczas prestiżowej gali Crown Jewel. Był zawodnikiem w kwiecie wieku, budującym swoją silną pozycję wśród największych gwiazd federacji i regularnie występującym przed wielotysięczną publicznością.

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Bronson Reed urodził się w Australii, a do słynnej federacji WWE pierwszy raz trafił w 2019 roku. Po dwóch latach został zwolniony, ale w 2022 wrócił i stał się jedną z głównych gwiazd. Na koncie ma zwycięstwo w prestiżowym Andre the Giant Memorial Battle Royal (2024), corocznym wydarzeniu ku pamięci legendarnego giganta. Wcześniej był też mistrzem NXT North American w rozwojowym brandzie NXT. Od 2025 roku był częścią czołowej grupy The Vision.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026