"Niedzielny reset" w luksusowym spa

Kate Tracey, znana widzom Sky Sports głównie z eksperckich analiz wyścigów konnych, udowadnia, że potrafi zadbać o chwilę wytchnienia. 31-letnia prezenterka wybrała się z przyjaciółmi do luksusowego centrum odnowy biologicznej Watersedge w hrabstwie Worcestershire. Swoją wizytę zrelacjonowała na Instagramie, publikując serię zdjęć, które błyskawicznie podbiły serca jej obserwatorów.

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Na fotografiach widzimy, jak Tracey korzysta z uroków spa – bierze udział w zajęciach pilatesu, relaksuje się w jacuzzi z malowniczym widokiem na jezioro, a przede wszystkim spędza czas w saunie. To właśnie stamtąd pochodzą najgorętsze kadry. Prezenterka zapozowała w eleganckim, czarnym stroju kąpielowym, który podkreślił jej nienaganną sylwetkę.

Niedzielny reset. Pilates z widokiem na jezioro, sauna i ciasto. To właściwie moja idealna niedziela. Mogłabym z radością zostać w tym jacuzzi przez całe popołudnie - napisała prezenterka pod swoim postem.

Fani nie mogli oderwać wzroku. "Wow!"

Publikacja zdjęć wywołała natychmiastową reakcję fanów. Sekcja komentarzy zapełniła się komplementami pod adresem dziennikarki. Internauci nie szczędzili jej miłych słów, chwaląc zarówno jej urodę, jak i talent.

Piękna i utalentowana prezenterka - stwierdził jeden z fanów. Wow - dodał krótko kolejny. Podoba mi się to… Promieniejesz - czytamy w innym komentarzu. Kocham cię - napisał wprost jeden z obserwatorów.

Kim jest Kate Tracey? To nie tylko gwiazda wyścigów konnych

Kate Tracey zbudowała ogromną popularność jako ekspertka od wyścigów konnych, jednak jej działalność wykracza daleko poza tory wyścigowe. Dziennikarka, którą na Instagramie obserwuje już ponad 78 tysięcy osób, z powodzeniem łączy pracę reporterską z byciem influencerką.

Prywatnie jest także wielką fanką piłki nożnej i pracuje jako prezenterka dla oficjalnej telewizji klubu Aston Villa, w którym występuje reprezentant Polski Matty Cash. Dziennikarka często publikuje zdjęcia ze stadionu Villa Park, pokazując swoje przywiązanie do zespołu. Jej media społecznościowe to prawdziwa gratka dla fanów, którzy mogą podziwiać ją nie tylko w eleganckich strojach, ale i w bardziej codziennych, lecz równie efektownych stylizacjach.

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