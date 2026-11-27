Przydomek „kata Polaków” przylgnął do Gary'ego Linekera nie bez powodu. Anglik w pięciu meczach przeciwko naszej reprezentacji strzelił aż sześć goli, jednak to jego popis na mundialu w Meksyku w 1986 roku przeszedł do historii. 11 czerwca na stadionie w Monterrey Polacy mierzyli się z Anglią w meczu o wszystko. Niestety, już w pierwszej połowie marzenia o awansie zostały brutalnie rozwiane przez jednego człowieka. Gary Lineker w zaledwie 25 minut, między 9. a 34. minutą, skompletował klasycznego hat-tricka, zapewniając Anglikom wygraną 3:0 i awans z grupy. W polskiej bramce stał wówczas Józef Młynarczyk.

Przeczytaj także: Dramat 14-letniej Michaliny poruszył kibiców. Ruszyła zbiórka, by mogła wrócić do zdrowia

Tamten turniej nie tylko pogrążył Polaków, ale także wystrzelił karierę angielskiego napastnika. Został on królem strzelców mistrzostw świata, co zaowocowało transferem do wielkiej FC Barcelony. Sam piłkarz po latach przyznawał, jak kluczowy był to dla niego moment.

- Pierwsze trafienie w meczu z Polakami uznaję za najważniejsze w życiu. Sytuacja w reprezentacji mnie niepokoiła i obawiałem się, że stracę miejsce w składzie. Jednak gdy Bobby Robson ponownie na mnie postawił, to umieściłem piłkę w bramce i się odblokowałem. Skończyło się na tytule króla strzelców i transferze do Barcelony. Tak, ten gol zmienił moje życie - powiedział Lineker w rozmowie z "talkSport".

Dżentelmen na boisku, gwiazda w mediach

Choć dla polskich kibiców był bezlitosnym egzekutorem, na boisku słynął z nienagannej postawy. W trakcie całej swojej bogatej kariery, podczas której rozegrał ponad 560 spotkań, nigdy nie otrzymał ani jednej żółtej czy czerwonej kartki. To wyczyn, który w dzisiejszym futbolu wydaje się absolutnie niemożliwy. Jego klasę potwierdzała skuteczność – był trzykrotnym królem strzelców ligi angielskiej w barwach trzech różnych klubów: Leicester City, Evertonu i Tottenhamu.

Zobacz też: Dramat w "Milionerach". Padło sportowe pytanie za milion. Do wyboru cztery słynne tenisistki. Kasa przepadła

Po fenomenalnym sezonie w Evertonie, gdzie w 52 meczach strzelił 38 goli, trafił do FC Barcelony. Z Dumą Katalonii zdobył m.in. Puchar Zdobywców Pucharów, a kibice zapamiętali go z hat-tricka w prestiżowym meczu z Realem Madryt. Po powrocie do Anglii sięgnął po Puchar Anglii z Tottenhamem.

Po zakończeniu kariery sportowej z równie dużym sukcesem odnalazł się w świecie mediów. Został powszechnie cenionym prowadzącym kultowego programu "Match of the Day" w BBC, a jego podobizna trafiła do Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. To także jemu przypisuje się słynne powiedzenie: „Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy”.

JAN TOMASZEWSKI GRZMI: JAK NIE AWANSUJEMY NA EURO, WINNY BĘDZIE KULESZA!

9