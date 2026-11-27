Macie Rybus rozwiódł się i wrócił do Łowicza. Wygląda na to, że ma nową dziewczynę. To modelka

Maciej Rybus wywołał ogromny skandal po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Mimo tego, że zagraniczni piłkarze zaczęli masowo opuszczać kluby z kraju Władimira Putina, Polak zdecydował się zostać w Rosji i tam kontynuować karierę - grał w Lokomotiwie Moskwa, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań. Na pewno nie była to łatwa decyzja, ale trzeba zaznaczyć, że Maciej Rybus miał rosyjską żonę i dwójkę dzieci. Pozostanie w Rosji zamknęło jednak piłkarzowi drzwi do reprezentacji Polski, w której zagrał aż 66 razy i być może byłby brany pod uwagę przy powołaniach przez kolejnych selekcjonerów. Potem w życiu prywatnym Macieja Rybusa zaszły wielka zmiany. Rozwiódł się z piękną Laną Bajmatową i wrócił do Polski, gdzie znów gra w piłkę - w Pelikanie Łowicz. Teraz zamieścił w sieci zdjęcie z Karoliną Bryniarską. Piłkarz i modelka się przytulali, a ich twarze promieniały uśmiechem. Do tego Maciej Rybus w komentarzu dodał serce. Były kadrowicz wcześniej już komentował zdjęcia Karoliny Bryniarskiej, które zamieszała na Instagramie. Pod jedną z fotek napisał wymowne "my", czyli z ang. "moja". Wygląda zatem na to, że modelka to nowa dziewczyna byłego piłkarza rosyjskich klubów.

Galeria: Karolina Bryniarska, nowa dziewczyna (?) Macieja Rybusa

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Kim jest Karolina Bryniarska? Wcześniej spotykała się z siatkarzem

Karolina Bryniarska to uznana modelka. Jej gorące zdjęcia cieszą się wielką popularnością. Celebrytka śmiało pokazuje ciało z różnych stron, a wielu obserwatorów uważa, że ma ona idealne kształty. Co ciekawe, w przeszłości modelka była już związana ze znanym sportowcem i reprezentantem Polski. Kilka lat temu Karolina Bryniarska spotykała się z siatkarzem Bartoszem Bednorzem, który obecnie związany jest z inną modelką - Aleksandrą Bator. Widać, że piękną Karolinę ciągnie do reprezentantów Polski.

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