Adam Małysz wziął ślub przed "Małyszomanią"

Adam Małysz to obok Kamila Stocha najwybitniejszy polski skoczek wszech czasów. Na początku XXI wieku za jego sprawą w Polsce wybuchło zjawisko zwane "Małyszomanią". Nagle skoki narciarskie stały się jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w kraju. Kibicie nie wyobrażali sobie zimowego weekendu przez oglądania Adama Małysza, który, gdy był w szczytowej formie, zmiatał konkurentów z planszy. I to niezależnie od tego, jak wiał wiatr. Zanim przyszły wielkie sukcesy na skoczniach, "Orzeł z Wisły" miał już uporządkowane życie prywatne. W 1997 roku, wieku 20 lat, wziął ślub z Izabelą. W tym samym roku urodziła się córka Małyszów - Karolina, która dziś sama jest mężatką. Jak łatwo policzyć, już w przyszłym roku Adam Małysz świętować będzie 30. rocznicę ślubu. Taki staż małżeński robi wrażenie. Jak dziś, po tylu latach bycia razem, wygląda związek skoczka z Izabelą Małysz? "Orzeł z Wisły" uchylił rąbka tajemnicy w najnowszym wywiadzie. A my pokazujemy archiwalne zdjęcia skoczka i Izabeli Małysz. Te fotografie to prawdziwy hit internetu.

Galeria: Adam Małysz i Izabela Małysz na starych zdjęciach

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Adam Małysz szczerze o małżeństwie z Izabelą

Jeśli ktoś myśli, że w małżeństwie Małyszów zawsze panuje sielanka, to jest w błędzie. Bywają gorsze dni, ale - co widać po stażu związku - zawsze udaje się niesnaski zażegnać.

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Potrafimy się pokłócić i nie odzywać do siebie. Wierzę w to, że jesteśmy "po niemiecku", czyli nie umiemy się dogadać. I tak jest. Zawsze jednak myślę, że najważniejsze jest to, żeby umieć się pogodzić, a nie pokłócić, bo pokłócić potrafi się każdy

- przytomnie zauważył Adam Małysz w programie "Zbliżenie. Mówię Wam" w TVN7. Zdarzało się jednak, że w rozmowach małżonków pojawiał się temat rozwodu. Na szczęście chyba bardziej jako straszak niż realne zagrożenie.

Były trudne momenty. Myślę, że tak jest w każdym małżeństwie. (...) Nie powiedziałbym, że rozwód był na horyzoncie, ale padały czasem słowa: "No to się rozwiedź". Rzucała je jedna albo druga strona

- wyznał legendarny skoczek.

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Najłatwiej jest się rozwieść, kiedy pojawia się jakiś problem albo coś w drugiej osobie nam nie odpowiada. Znaleźć sposób na pewne rzeczy, rozwiązać problem i dogadać się jest znacznie trudniej

- dodał Adam Małysz, który podkreślił też, że wraz z Izabelą po prostu starają się rozwiązywać problemy.