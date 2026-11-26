Choć Genie Bouchard zakończyła już zawodową karierę tenisową i obecnie skupia się przede wszystkim na rywalizacji w coraz popularniejszym pickleballu, nie zerwała jednak całkowicie z dyscypliną, która przyniosła jej światową sławę – regularnie udziela się przy tenisie jako ekspertka i komentatorka podczas najważniejszych międzynarodowych turniejów, pozostając wciąż jedną z największych ambasadorek sportów rakietowych na świecie. A jej ostatnie kadry z Aruby tylko to potwierdzają!

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Genie Bouchard zachwyciła na plażowym turnieju

Słynna Kanadyjka zagrała tam w turnieju tenisa plażowego Aruba Open. Poza sportowymi zmaganiami na piasku, znalazła również sporo wolnego czasu, aby w pełni korzystać z uroków karaibskiego klimatu i malowniczych wybrzeży wyspy. Efektami swojego błogiego wypoczynku 32-latka podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie pierwszy raz zachwycając fanów odważnymi zdjęciami w stroju kąpielowym.

Była finalistka Wimbledonu postawiła tym razem na mocno wycięty, jednoczęściowy kostium typu body, który perfekcyjnie podkreślił jej wysportowaną sylwetkę i sprawił, że fani natychmiast zasypali profil lawiną zachwytów! Sama Bouchard podeszła do całej sesji na opustoszałej plaży z dużym dystansem i poczuciem humoru.

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"Zawsze ostatnia na plaży" – napisała żartobliwie pod opublikowaną serią zdjęć, nawiązując do pustek wokół siebie i pory zachodzącego już słońca. Jednocześnie wyznała obserwatorom, że taki krój stroju plażowego to dla niej spora nowość, ponieważ zazwyczaj wybiera klasyczne, dwuczęściowe bikini. "Próbuję przekonać samą siebie do jednoczęściowych kostiumów" – dodała z przymrużeniem oka.

Czy efekt jest zadowalający? Więcej zdjęć Genie Bouchard w bikini i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.