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Do wypadku z udziałem Kamili Sellier doszło podczas ćwierćfinałowego biegu IO 2026 na 1500 metrów. W czasie wyścigu Polka została przypadkowo uderzona w twarz płozą łyżwy przez jedną z rywalek. Zalana krwią została zniesiona z lodu na noszach i natychmiast przetransportowana do szpitala. Pierwsze diagnozy były dość korzystne i marcowa operacja rekonstrukcji oczodołu miała ułatwić sprawny powrót do zdrowia. Sama Sellier była wtedy nastawiona bardzo pozytywnie, ale 8 miesięcy później trudno jej o ten optymizm.

Kamila Sellier po wypadku przeszła rekonstrukcję oczodołu! Pokazała się po zabiegu

"Średnio sobie radzę". Kamila Sellier 9 miesięcy po wypadku nadal dochodzi do siebie

Zamiast startów w rozpoczętym Pucharze Świata w short tracku, polska olimpijka nadal dochodzi do siebie i nie może nawet trenować. O szczegółach przedłużającej się rekonwalescencji opowiedziała podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN".

- Jest dużo ciężej. Na początku chyba nie wiedziałam, z czym to się wiąże. Często myślę o tym wypadku i przychodzą mi łzy, bo wiem, że nie jest tak, jak chciałabym, żeby było - przyznała szczerze Sellier, a momentalnym potwierdzeniem jej słów były z trudem powstrzymywane łzy.

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Nie wiem, kiedy będę mogła wrócić na tor. To jest chyba najcięższe. Wiadomo, że żadna kontuzja nie ma dokładnej daty powrotu, ale w tym przypadku jest jeszcze gorzej. Nie wiem do końca, z czym jest największy problem. Czy z moim okiem, czy z mięśniami wokół oka, czy to może coś neurologicznego albo laryngologicznego... Jest dużo tych aspektów, które muszę badać - podkreśliła 26-latka.

Sporym problemem wciąż jest także podwójne widzenie, które zaczęło się od stałego bólu oka, a później głowy. Przyczyna nie została odnaleziona, a obecnie łyżwiarka korzysta ze specjalnych okularów. W tym trudnym czasie ma na szczęście wielkie wsparcie męża Diane'a Selliera, również reprezentanta Polski w short tracku, który towarzyszył jej także w studiu "DDTVN".

- Obydwoje walczymy teraz o zdrowie. Diane od kilku dobrych lat boryka się z kolanem, a akurat w tym olimpijskim sezonie ból znacznie się nasilił. We dwoje walczymy o nasze cele i marzenia, a zostało nam to odebrane. A to jest też nasza praca, w ten sposób zarabiamy, więc jest to dla nas ciężkie, że nie możemy teraz startować. I nie wiem, jak będzie wyglądało to zarobkowo w przyszłym roku - stwierdziła Sellier.