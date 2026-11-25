Oskar Pietuszewski najlepszy w Lidze Mistrzów, a jego dziewczyna rozpaliła zmysły w teledysku

Oskar Pietuszewski to jeden z największych piłkarskich talentów nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. We wtorek, 24 listopada, 18-latek kolejny raz udowodnił swoją wartość na boisku. Po meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów: Feyenoord Rotterdam - FC Porto wybrany został MVP, czyli najlepszym zawodnikiem, tego spotkania. Dodajmy, że w pełni zasłużenie. Powody do radości ma także dziewczyna Oskara Pietuszewskiego - Agnieszka Nowakowska. I to nie tylko dlatego, że jej chłopak podbił Ligę Mistrzów. Nie każdy wie, że piękna partnerka reprezentanta Polski to wokalistka bardzo popularnej grupy Modelki. Właśnie ukazał się nowy teledysk zespołu (do utworu "Nad Wisłą robi się zimno"), a Agnieszka Nowakowska gra w nim jedną z głównych ról. Uwagę zwracają nie tylko jej walory wokalne, lecz także rozpajająca zmysły kreacja z białym stanikiem i drapieżnymi rajstopami również w tym kolorze. Dziewczyna Oskara Pietuszewskiego generalnie słynie z niesamowitej urody. Jej piękne zdjęcia w zdecydowanie niekompletnym ubraniu często można oglądać w mediach społecznościowych. My zebraliśmy te najbardziej pikantne w naszej galerii.

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Oskar Pietuszewski i Agnieszka Nowakowska. "Supermiłość"

Pierwsze - początkowo nieoficjalne - infrormacje o związku Oskara Pietuszewskiego i Agnieszki Nowakowskiej pojawiły się w sierpniu 2026 roku. Potem wokalista widziana była m.in. na meczu Polska - Rumunia, gdzie miała na sobie reprezentacyjną koszulkę z nazwiskiem Pietuszewski. W końcu artystka na antenie RMF MAXX wyznała prawdę o miłości.

Już na pierwszym spotkaniu czuliśmy, że coś z tego będzie (...) Kliknęło między nami. Mam w końcu supermiłość, superfaceta, który mnie słucha, szanuje i mam w nim ogromne wsparcie. To złoty chłopak. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze marzyłam o takiej miłości

- mówiła z wielkim przejęciem Agnieszka Nowakowska.

Słynna dziewczyna Oskara Pietuszewskiego znów czaruje. "Przepiękna jesteś". Świeża porcja zdjęć wywołała ekstazę