Minister edukacji oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wzięli udział w otwarciu odbywającego się w Warszawie Kongresu Sportu Powszechnego.

Nowacka zauważyła, że młodsze dzieci, przedszkolaki, uwielbiają zajęcia sportowe - chętnie wychodzą na boisko oraz biorą udział w zawodach - jednak „później coś się zmienia”.

W jej opinii źródłem problemu są przede wszystkim pisane przez rodziców zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego.

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- To bywa plagą. Stałych, permanentnych zwolnień jest bardzo niewiele, ale te incydentalne, co tydzień, raz na dwa, trzy tygodnie są absolutnie powtarzające się - powiedziała. - Powtarzam: nie zwalniajcie dzieciaków z WF-u. Ruch to bezpieczna, zdrowa przyszłość - dodała.

Podkreśliła, że problem małej aktywności fizycznej wśród dzieci szkolnych wynika również z braku motywacji. Odpowiedzią mają być zmienione zasady punktowania podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

- Zmieniamy zasadę, która wielokrotnie pojawiała się wśród państwa głosów, postulatów, żeby tak samo, jak za osiągnięcia wiedzowe, za osiągnięcia sportowe były dodatkowe punkty do szkoły ponadpodstawowej - wyjaśniła Nowacka.

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Zdaniem szefowej MEN winne mogą być też szatnie - „mniej komfortowe”.

Z tą opinią zgodził się Jakub Rutnicki. Dlatego, jak mówił, zmodernizowanych zostało blisko 500 szatni, dzięki czemu dzieci korzystające z sal gimnastycznych lub małych klubów sportowych „mają prawdziwe i dobre warunki”.

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- Wszystko zaczyna się od szatni. W szatni zaczynają się znajomości, w szatni się poznajemy - powiedział minister sportu.

Wśród prelegentów Kongresu Sportu Powszechnego znaleźli się m.in. Nikola Grbić (selekcjoner reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn), Magdalena Andruszkiewicz (reprezentantka Polski w paralekkoatletyce), Maciej Bodnar (kolarz szosowy, wielokrotny mistrz Polski) oraz Marcin Lewandowski (czterokrotny olimpijczyk).