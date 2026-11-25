Milik i Mila na kolanach rzucili mistrzów świata

To była noc, na którą polscy kibice czekali przez całe pokolenia. 11 października 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski, prowadzona przez Adama Nawałkę, podejmowała świeżo upieczonych mistrzów świata – Niemców. Przez dekady mecze z zachodnim sąsiadem były dla nas pasmem porażek i bolesnych rozczarowań. Ale nie tym razem.

W 51. minucie stadion eksplodował, gdy po dośrodkowaniu Łukasza Piszczka gola głową strzelił Arkadiusz Milik. Niemcy rzucili się do odrabiania strat, ale polska defensywa i fantastycznie dysponowany Wojciech Szczęsny byli nie do przejścia. Dzieła zniszczenia w 88. minucie dopełnił rezerwowy, Sebastian Mila. Piłkarz, którego selekcjoner Adam Nawałka "odkurzył" i przywrócił do kadry, pokonał Manuela Neuera, przypieczętowując historyczny triumf. Jego bieg w stronę ławki rezerwowych i uścisk z trenerem to jeden z najbardziej ikonicznych obrazków w historii polskiej piłki.

Jedno słowo: KAPUT!

Nazajutrz cała Polska obudziła się w euforii, a na pierwszej stronie Super Expressu królował gigantyczny, dosadny napis: KAPUT! To jedno słowo idealnie oddawało emocje, które towarzyszyły milionom Polaków. Symbolizowało koniec niemieckiej dominacji i historyczny sukces, który wydawał się niemożliwy. Naszą redakcję odwiedził wówczas Sebastian Mila, strzelec jednego z goli.

W artykule poświęconym temu zwycięstwu szczególnie doceniliśmy też bohatera drugiego planu, bez którego ten triumf nie byłby możliwy.

"To polska kadra zatrzymała mistrzów świata, a nie sam Wojciech Szczęsny" - skromnie przyznawał bramkarz, którego nasi dziennikarze okrzyknęli wówczas… Ministrem Obrony Narodowej. Jak pisaliśmy, niemiecki walec oddał aż dwadzieścia dwa strzały, z czego osiem było celnych, ale Szczęsny był tego wieczoru murem nie do skruszenia. Okładka z napisem "Kaput" stała się natychmiastowym klasykiem i symbolem, który do dziś przypomina o jednej z najpiękniejszych nocy w dziejach polskiego sportu.