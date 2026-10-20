Taki jest Oskar Pietuszewski z FC Porto. Agnieszka Nowakowska mówi: "To złotych chłopak"

Obiecujący polski piłkarz FC Porto, Oskar Pietuszewski, przeżywa rozkwit kariery, a jego życie prywatne nabiera nowego, inspirującego wymiaru.

Gwiazda reprezentacji Polski znalazła szczęście u boku Agnieszki Nowakowskiej z zespołu Modelki, która otwarcie opowiedziała o ich intensywnym uczuciu, nazywając go "złotym chłopakiem".

Czy miłość faktycznie dodaje mu skrzydeł i pomoże poprowadzić „Smoki” do zwycięstwa w meczu Ligi Mistrzów?

Sympatią gwiazdy mistrza Portugalii jest Agnieszka Nowakowska, wokalistka zespołu Modelki. Ostatnio ujawniła kulisy ich znajomości, która zaczęła się od pisania w mediach społecznościowych i rozmów wideo. Z czasem przerodziło się to w gorące uczucie.

- Już na pierwszym spotkaniu czuliśmy, że coś z tego będzie - powiedziała niedawno Nowakowska w RMF MAXX. - Kliknęło między nami. Mam w końcu supermiłość, superfaceta, który mnie słucha, szanuje i mam w nim ogromne wsparcie. To złotych chłopak. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze marzyłam o takiej miłości - wyznała.

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Po tych słowach widać, że jest między nimi wspaniały czas, a miłość napędza Oskara Pietuszewskiego. Pomocnik odżył już po problemach zdrowotnych, które miał na początku sezonu. W ostatnich meczach był zmiennikiem, ale gdy wychodził to nie zawodził.

FC Porto świetnie radzi sobie w lidze portugalskiej, gdzie wygrało wszystkie osiem meczów i jest liderem. Jednak tak kolorowo nie jest za to w Lidze Mistrzów, gdzie „Smoki” przegrały dwa spotkania. Najpierw musiały uznać u siebie wyższość Manchesteru Ciy (0:2), a ostatnio nie dały rady na wyjeździe Betisowi (2:3). Czy Pietuszewski zagra w pierwszym składzie i pomoże drużynie w pokonaniu PSV Eindhoven?

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