W sobotę, 21 listopada, Sebastian Szczęsny publicznie poinformował o swojej chorobie. Tego dnia odbywał się pierwszy indywidualny konkurs w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich - dyscyplinie, którą od lat się zajmował, a w nowej rzeczywistości i tak jej nie porzucił. Poruszający wywiad na antenie "Dzień Dobry TVN" wywołał szybką reakcję i już kilkadziesiąt godzin później ruszyła zbiórka na jego leczenie.

Zbiórka dla Sebastiana Szczęsnego. Legendarny komentator zmaga się ze straszną chorobą

Celem zrzutki założonej przez Katarzynę Stadnik jest 939 702 złotych. To nieprzypadkowa kwota - dokładnie tyle udało się zebrać w 2024 roku w akcji założonej przez Szczęsnego dla powodzian. Obecnie (25 listopada, godz. 14:30) na koncie znajduje się 111 575 zł, a dziennikarz już dziękuje wszystkim ludziom wspierającym go w walce z chorobą.

- Jestem ogromnie wzruszony. Wiedziałem, że mam wokół siebie życzliwych ludzi, ale skala tego wsparcia naprawdę mnie zaskoczyła. Reakcje kibiców, kolegów ze środowiska sportowego i osób, których osobiście nie znam, są czymś niesamowitym. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby moją wdzięczność - powiedział Szczęsny w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zbiórkę możesz wesprzeć, klikając w poniższy przycisk.

Zebrane środki mogą pomóc 54-latkowi w dalszym leczeniu, które na razie jest pewną niewiadomą. Przełomem mogą okazać się najbliższe badania w niemieckiej klinice.

Obecnie przechodzę chemioterapię. Właśnie wyjeżdżam też na badania do kliniki w Heidelbergu w Niemczech. Wiążę z tym wyjazdem duże nadzieje. Liczę, że otrzymam tam konkretne informacje, które pomogą wytyczyć kierunek dalszego leczenia

- wyjaśnił Szczęsny dziennikarzowi WP.

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Komentator TVN i Eurosportu, pracujący wcześniej m.in. w TVP i RMF FM, nie chce na razie mówić o rokowaniach. Podkreśla, że nie chce wyprzedzać wyników badań, a wszelkie dalsze kroki pozostawia w rękach lekarzy, którym ufa w 100 procentach.

Link do zrzutki znajduje się W TYM miejscu.

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