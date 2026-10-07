Aga Nowakowska z gestem dla Oskara Pietuszewskiego. Ten szczegół na koszulce mówi wszystko. To już oficjalne?

Wokalistka Modelki, Agnieszka Nowakowska, pojawiła się na meczu Polska-Rumunia, otwarcie wspierając Oskara Pietuszewskiego i potwierdzając medialne spekulacje o ich związku.

Jej wyjątkowa koszulka z nazwiskiem piłkarza i datą jego debiutu w reprezentacji stała się wymownym symbolem ich zażyłości, zdradzając głębokie uczucie.

Poznaj szczegóły tego romantycznego gestu i dowiedz się, co naprawdę oznacza ten jeden detal, który mówi wszystko o ich gorącej miłości.

Wsparcie na wagę złota na PGE Narodowym

Zanim reprezentacja Polski skompromitowała się w Bośni, w końcówce września dała prawdziwy popis na PGE Narodowym, gromiąc Rumunię aż 6:0. Na trybunach panowała euforia, a wśród tysięcy kibiców nie zabrakło znanych twarzy. Uwagę fotoreporterów przykuła Agnieszka Nowakowska, wokalistka popularnego girlsbandu Modelki. Nie jest tajemnicą, że od miesięcy media rozpisują się o jej relacji z 18-letnim Oskarem Pietuszewskim, jednym z największych talentów polskiej piłki. Piosenkarka z dumą kibicowała pomocnikowi FC Porto, a jej obecność z pewnością dodała mu skrzydeł. Jednak to nie sama obecność, a strój gwiazdy wywołał największe poruszenie.

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To nie była zwykła koszulka! Niezwykły talizman

Agnieszka Nowakowska na mecz z Rumunią założyła reprezentacyjny trykot. Na plecach widniało nazwisko "Pietuszewski", co nikogo nie dziwiło. Prawdziwa sensacja kryła się jednak z przodu koszulki. Uważni obserwatorzy mogli tam dostrzec napis "Polska - Albania" wraz z datą historycznego spotkania. To właśnie w meczu z Albanią Oskar Pietuszewski debiutował w seniorskiej reprezentacji Polski! Wygląda na to, że wokalistka założyła prawdziwą relikwię – koszulkę z pierwszego meczu swojego ukochanego w narodowych barwach. To niesamowita koincydencja i piękny gest, który pokazuje, jak ważna jest dla niej kariera młodego piłkarza. I jak ważna dla Oskara jest Agnieszka. Koszulki z debiutu w kadrze nie oddaje się ot tak komuś przypadkowemu.

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To już nie są plotki? Para nie ukrywa uczucia

Choć ani Oskar, ani Agnieszka oficjalnie nie potwierdzili swojego związku, ich zachowanie mówi samo za siebie. Wymiana serduszek na Instagramie, wspólne zdjęcia z meczów w Portugalii i wreszcie ten niezwykły gest na PGE Narodowym. Wokalistka, która wcześniej brała udział w "The Voice Kids", w jednym z wywiadów na pytanie o relację z piłkarzem odpowiedziała wymijająco, ale z uśmiechem.

- Jestem teraz bardzo szczęśliwa - przyznała Nowakowska.

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. A gest z historyczną koszulką to dowód na to, że to uczucie jest czymś więcej niż tylko przelotnym romansem.

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