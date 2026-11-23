Fani w euforii. "Królowa tworzy własne zasady"

Chociaż Aryna Sabalenka pokazała kilka ujęć z treningów i przygotowań do oficjalnych wyjść, największe poruszenie wywołała fotografia w skąpym, czerwonym bikini w kropki. Kibice tenisistki nie szczędzili jej komplementów, a sekcja komentarzy pod postem rozgrzała się do czerwoności.

- Tęsknimy za tobą! Wyglądasz wspaniale - napisał jeden z fanów.- Królowa nie przestrzega zasad. Ona je tworzy - dodał inny.- Piękna, cudowna, idealna - czytamy w kolejnym komentarzu.

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Gorąco nie tylko na plaży. Kontrowersje po meczu

Ostatni sezon w wykonaniu Sabalenki zakończył się głośną kontrowersją po przegranym meczu z Ukrainką Eliną Switoliną. W sieci pojawiły się nagrania, na podstawie których próbowano odczytać z ruchu warg, że Białorusinka miała obrazić swoją rywalkę. Chociaż jej dokładny komentarz nie został zweryfikowany, tenisistka przyznała, że poniosły ją emocje i postanowiła publicznie wyjaśnić sytuację.

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- Chcę wyjaśnić coś z mojego ostatniego meczu, co krąży w internecie. Mój komentarz nie był skierowany do Eliny. Byłam sfrustrowana małą grupą widzów, którzy agresywnie cieszyli się z moich błędów i zareagowałam emocjonalnie. Mimo to, powinnam była inaczej poradzić sobie z frustracją i przepraszam wszystkich urażonych - wyjaśniła Sabalenka w oświadczeniu. Dodała również, że Switolina zagrała świetny mecz i życzyła jej powodzenia w dalszej części turnieju.

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