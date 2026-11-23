"Taniec z gwiazdami" Julia Suryś, żona piłkarza, odpadła, ale jej nogi i wirujące pośladki rozpaliły widzów

Julia Suryś i Piotr "Guma" Gumulec niestety nie zatańczą w finale programu "Taniec z Gwiazdami". Para jednak z show Polsatu odpadła w kapitalnym stylu. Komik zrobił wrażenie przede wszystkim progresem, który zaprezentował w programie. Ogromna w tym zasługa Julii Suryś, jego tanecznej partnerki i trenerki, a prywatnie żony piłkarza Marcina Stromeckiego, który na co dzień gra we włoskiej Serie D w klubie Francavilla Calcio. Wcześniej przez lata występował na polskich boiskach, m.in. w GKS Katowice, Stomilu Olsztyn, Legii II Warszawa i w Siarce Tarnobrzeg. Julia Suryś poślubiła piłkarza w czerwcu 2026 roku. Niestety zawodnik Francavilli nie będzie przeżywał z małżonką finałowych emocji w "Tańcu z gwiazdami", ale za to pewni jestesmy, że ostatni występ Julii na długo zapadnie w pamięci widzów. Prześliczna tancerka nie tylko kapitalnie poruszała sie na parkiecie, lecz także wyglądała fantastycznie, a jej obłędne nogi i wirujące w tańcu pośladki do czerwoności rozgrzały widzów programu "Taniec z gwiazdami". To był totalny ogień! Zdjęcia z show i inne fotki Julii Suryś zobaczyć można w naszej galerii.

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"Taniec z Gwiazdami". Finał bez żony siatkarza

W finale "Tańca z Gwiazdami" nie zobaczymy także innej żony sportowca - Darii Sytej - która (także w tym roku) wyszła za siatkarza Igora Grobelnego. Ona jednak również - podobnie jak Julia Surys - na parkiecie czarowała nie tylko taneczna techniką, lecz także swoimi odkrytymi krągłościami. W finale show zobaczymy cztery pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, czyli para nr 2

Helena Englert i Roman Osadchiy, czyli para nr 4

Dominik Rupiński i Estelle François, czyli para nr 7

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, czyli para nr 12.

Sportowi kibicie pewnie będą trzymać kciuki za Mandarynę, która w poprzednim odcinku tańczyła z Janem Błachowiczem, czyli legendą MMA i byłym mistrzem federacji UFC.

"Taniec z Gwiazdami". Żona piłkarza maksymalnie odsłoniła obłędne nogi, ale widać też inne części ciała! Ultaragorące kadry