"Taniec z gwiazdami". Odkryte krągłości żony siatkarza wprawiły widzów w dziką ekscytację! Oj, widać chyba za dużo

Ruchy i wygląd Darii Sytej wprawiły ludzi w ekscytację

Daria Syta i Igor Grobelny to w Polsce jedna z najbardziej znanych par łączących świat sportu i rozrywki. Ona - znakomita tancerka, regularnie występująca w programie "Taniec z Gwiazdami, on - znany siatkarz, występujący w klubie PGE GiEK Skra Bełchatów. Ślub pary odbył się 4 czerwca 2026 w Pałacu Mała Wieś w Belsku Dużym, który położony jest niedaleko Warszawy. Na ich weselu bawiło się wiele gwiazd sportu i show-biznesu, w tym inne siatkarsko-celebrycie małżeństwo Zofia Zborowska - Andrzej Wrona. Jesienią Daria Syta po raz pierwszy wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami" jako mężatka. Ciekawostką jest to, że parkiecie rywalizuje ona m.in. z żoną innego sportowca - Julią Suryś, która także w 2026 roku wzięła ślub (z piłkarzem Marcinem Stromeckim). Obie panie w ostatnim odcinku zaprezentowały nie tylko kapitalny taniec, lecz także zmysłowe kreacje, które bardzo mocno odkryły ich krągłości. Julia Suryś pokazała m.in. obłędne nogi, a Daria Syta nie pozostała w tyle. Wygląd i ruchy żony Igora Grobelnego wprawiły widzów w dziką ekscytację. Niektórzy jednak twierdzą, że tancerka chyba pokazała za dużo. Granic dobrego smaku jednak na pewno nie przekroczyła. Gorące zdjęcia Darii Sytej z parkietu "Tańca z gwiazdami" i inne fotografie pięknej tancerki można obejrzeć w galerii.

Galeria: Daria Syta pokazała kształty

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"Taniec z Gwiazdami": Daria Syta vs. Julia Suryś, czyli żona siatkarza vs. żona piłkarza

Daria Syta od dawna zachwyca swoimi nogami, a także innymi częściami zgrabnego ciała. Fani jej talentu mogą na razie spać spokojnie. Po niedzielnym (1 listopada) odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" pewne jest to, że w kolejnym ponownie zobaczymy żonę Igora Grobelnego na parkiecie. Z show Polsatu nie pożegnała się także Julia Suryś. Kto wie, może w finale będziemy świadkami "piłkarsko-siatkarskiego" pojedynku. To jednak w znacznej mierze zależy od tanecznych partnerów pań. Przypomnijmy, że w bieżącej edycji "TzG" Daria Syta tańczy z Jasper Sołtysiewiczem, a Julia Suryś z Piotrem Gumulcem. W rywalizacji o Kryształową Kulę ciągle są jeszcze cztery inne pary: Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, Helena Englert i Roman Osadchi, Dominik Rupiński i Estelle Françoi oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Prześliczna tancerka z "Tańca z Gwiazdami" to żona piłkarza! O jej niesamowitych kształtach mówi się w piłkarskiej szatni