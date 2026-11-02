Rakiety Patriot dla Ukrainy dopiero za kilka lat. Wołodymyr Zełenski apeluje do USA

„Szacunkowa data dostawy pocisków Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) w ramach proponowanej sprzedaży zagranicznej dla Ukrainy, ogłoszonej 30 października, to czwarty kwartał 2030 r. – czwarty kwartał 2033 r.”, przekazał rzecznik amerykańskiego resortu w odpowiedzi na zapytanie Polskiej Agencji Prasowej.

Stanowisko Waszyngtonu pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył na platformie X, że ze względu na zmasowane rosyjskie ataki z użyciem rakiet balistycznych, potrzeby obronne jego państwa są znacznie pilniejsze, a obecne dostawy zdolnych do ich przechwytywania pocisków PAC-3 pozostają niewystarczające.

„Pięćset pocisków przechwytujących PAC-3 to znacząca liczba, która już wkrótce – tej zimy – MOGŁABY stanowić wysoce skuteczny zestaw obronny. Określono jednak, że dostawy mogą rozpocząć się DOPIERO ZA KILKA LAT” - pisał Zełenski. „Zwracamy się do naszych amerykańskich partnerów z prośbą o znalezienie rozwiązania na czas, gdy istnieje realne zagrożenie i realna potrzeba użycia pocisków przechwytujących PAC-3” - dodał.

Przywódca w Kijowie zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone oraz sojusznicy z Europy dysponują obecnie odpowiednimi zapasami tej broni. Zdaniem Zełenskiego „odpowiednim podejściem” w tej sytuacji byłoby natychmiastowe udostępnienie tych rakiet Ukrainie, a zachodni partnerzy mogliby odebrać w zamian pociski z kontraktu realizowanego za kilka lat.

W piątek amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na ewentualną sprzedaż stronie ukraińskiej 500 rakiet PAC-3 MSE przeznaczonych dla systemów Patriot. Wartość transakcji oszacowano na maksymalnie 2,1 mld dolarów, a koszty te mają pokryć Niemcy, Norwegia, Kanada oraz Unia Europejska, choć w oficjalnym komunikacie zabrakło wówczas terminu realizacji zamówienia.

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Już w lipcu ukraiński przywódca szacował, że w okresie zimowym jego kraj będzie potrzebować 100 takich pocisków miesięcznie, aby skutecznie odpierać rosyjskie uderzenia.

Zamówiona pula 500 rakiet PAC-3 niemal dorównuje obecnej rocznej produkcji koncernu Lockheed Martin. Producent ten zamierza jednak zwiększyć swoje moce przerobowe, aby do 2030 roku wytwarzać do 3 tysięcy sztuk rocznie.

Amerykańskie rezerwy tej broni wyraźnie stopniały w trakcie konfliktu z Iranem. Z lipcowych wyliczeń ośrodka analitycznego CSIS (Center for Strategic and International Studies) wynika, że wykorzystano wtedy przeszło tysiąc rakiet Patriot, przez co w magazynach USA zostało ich około 800.