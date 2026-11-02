Wypadek w Disney On Ice! Mała Syrenka runęła głową na lód

Groźny wypadek na Disney On Ice w Kalifornii. Księżniczka Ariel uderzyła o taflę

Ten groźny incydent wydarzył się 25 października w kalifornijskim San Jose, gdzie w hali SAP Center odbywało się widowisko Disney On Ice. Według relacji „Daily Star” artyści wcielający się w postacie księżniczki Ariel i księcia Eryka pokazywali akurat jedną z najbardziej karkołomnych akrobacji w całym programie.

Wykonywana przez nich ewolucja to tak zwany „headbanger”. Polega ona na tym, że mężczyzna chwyta partnerkę za kostki i bardzo szybko kręci nią wokół własnej osi, przez co głowa kobiety przemyka tuż nad samą powierzchnią lodowiska.

Ze względu na ryzyko groźnego wypadku figura ta została zakazana na oficjalnych turniejach łyżwiarstwa figurowego. Mimo to artyści wciąż chętnie wplatają ją do układów prezentowanych na komercyjnych pokazach.

Podczas feralnego występu łyżwiarz grający księcia Eryka niespodziewanie zachwiał się na łyżwach, co doprowadziło do gwałtownego upadku pary na taflę

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Reakcja po upadku na Disney On Ice. Firma Feld Entertainment publikuje oświadczenie

Tuż po upadku kobieta przez moment nie podnosiła się i chwytała rękami za głowę. Zgromadzeni na trybunach ludzie zamarli z przerażenia.

Po chwili artystka na szczęście usiadła, a potem wspierana przez swojego scenicznego partnera stanęła z powrotem na nogi. Ostatecznie zjechali ze sceny, machając do widowni.

Film dokumentujący całe zajście w krótkim czasie stał się hitem internetu. Chociaż sytuacja wyglądała poważnie, producenci wydarzenia uspokajają:

„Dziękujemy za troskę o łyżwiarzy Disney On Ice, którzy upadli podczas występu 25 października w San Jose w Kalifornii. Na szczęście oboje nie odnieśli obrażeń i kontynuowali występy zgodnie z planem” – przekazała firma Feld Entertainment w oficjalnym komunikacie przesłanym portalowi Tyla.

.@Disney on Ice took a frighteningly literal turn when Princess Ariel came crashing down during a live performance. A skater portraying Ariel from The Little Mermaid suffered a painful-looking fall after her partner, dressed as Prince Eric, appeared to lose control during a spinning lift. The female performer slammed her head and body against the ice as spectators, including children, watched the stunt go wrong. Footage circulating online showed Ariel clutching her head while lying on the rink. Prince Eric immediately rushed to help her. After several moments, she managed to sit up, regain her composure, and stand with assistance. The pair eventually skated off together, briefly waving to the audience. The frightening moment drew alarm from viewers online, particularly over the force of the apparent head impact. The incident highlighted the risks of elaborate skating routines, where a failed lift can send performers crashing onto the hard ice in front of a live audience. Written byIldefonso Corazon— Peanut Gallery Media Network (@PGMNOfficial) October 29, 2026