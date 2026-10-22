Słynna dziewczyna Oskara Pietuszewskiego znów czaruje. "Przepiękna jesteś". Świeża porcja zdjęć wywołała ekstazę

Agnieszka Nowakowska znów zachwyciła. Słynna dziewczyna Oskara Pietuszewskiego robi furorę

Oskar Pietuszewski zanim trafił do FC Porto, najprawdopodobniej nie miał dziewczyny. A przynajmniej nic o niej nie wiadomo. Pobyt w Portugalii jednak zaowocował nie tylko świetną grą w znakomitym europejskim klubie, lecz także... miłością. Na początku media nieoficjalnie donosiły o tym, że 18-latek związany jest ze słynną dziewczyną, która jest wokalistką zespołu Modelki. Chodzi o Agnieszkę Nowakowską. Plotki szybko się potwierdziły. Piosenkarka poza talentem artystycznym wyróżnia się niesamowitą urodą. Jej zdjęcia, które publikowane są na Instagramie, robią prawdziwą furorę! Zachwytom nie ma końca. Nie inaczej było ostatnim razem, gdy ukochana Oskara Pietuszewskiego wrzuciła nową porcję fotek. Wśród nich było zdjęcie, na którym widać plik ujęć z całującymi się i tulącymi piłkarzem i wokalistką. Fani cieszą się szczęściem pary, ale oczywiście nie mogło też zabraknąć komentarzy komplementujących wygląd Agnieszki Nowakowskiej. Internauci wpadli wręcz w ekstazę!

Przepiękna jesteś, Śliczna, Piękna, Hot

- tego typu wpisy zalały profil dziewczyny reprezentanta Polski.

Galeria: Agnieszka Nowakowska, słynna dziewczyna Oskara Pietuszewskiego

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Agnieszka Nowakowska o "supermiłości" z Oskarem Pietuszewskim

O związku z Oskarem Pietuszewskim Agnieszka Nowakowska otwarcie opowiedziała podczas rozmowy z RMF MAXX. Piosenkarka i piłkarz już po pierwszym spotkaniu czuli, że "coś z tego będzie".

Kliknęło między nami. Mam w końcu supermiłość, superfaceta, który mnie słucha, szanuje i mam w nim ogromne wsparcie. To złoty chłopak. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze marzyłam o takiej miłości

- wyznała wokalistka zespołu Modelki. Warto dodać, że profil Agnieszki Nowakowskiej na Instagramie śledzi 185 tys. obserwujących. Pod tym względem jej chłopak bije ją na głowę. Oskar Pietuszewski bowiem ma aż 394 tys. followersów.

Zapytali wprost, co łączy ją z Oskarem Pietuszewskim! "Jestem teraz bardzo szczęśliwa"