Wyszedł z więzienia i podpalił znajomego! Tomasz konał w niewyobrażalnych męczarniach

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-22 14:35

Wyszedł z więzienia i nie miał się gdzie podziać, więc… spalił człowieka. Tomasz K. (39 l.) przed śmiercią niewyobrażalnie cierpiał! Szczegóły w artykule.

Kiedy w grudniu 2025 roku w jednym z pustych domów w Grodzisku Wielkopolskim odnaleziono spalone zwłoki, śledczy od razu podejrzewali, że tragedia była wynikiem brutalnej i drastycznej przemocy. Zabezpieczone na miejscu ślady doprowadziły mundurowych do Jakuba K., mieszkańca Rakoniewic. Choć sprawa nie była prosta, a Jakub K. odmówił jakiejkolwiek współpracy, śledczy dzięki szczegółowej analizie biegłych z dziedzin kryminalistyki, biologii, daktyloskopii, fizykochemii, genetyki i pożarnictwa, nie mieli najmniejszych wątpliwości: to on oblał Tomasza K. i podpalił.

Zarzut zarzut zabójstwa dokonanego z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem a potem akt oskarżenia były wtedy już tylko kwestią czasu. 

Oblał leżącego na podłodze benzyną a następnie go podpalił, co spowodowało obrażenia termiczne drugiego stopnia znacznej części ciała – mówiła na sali sądowej prokurator Katarzyna Różańska.

Proces Jakuba K. (30 l.), który w Grodzisku oblał benzyną i podpalił swojego znajomego rozpoczął się właśnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W sądzie nie przyznał się ani do zarzuconego mu czynu, ani nie chciał składać wyjaśnień, ani odpowiadać na niczyje pytania. Jego rodzina, w tym brat, opowiedzieli za to, że mężczyzna przed tragedią wyszedł z więzienia, nie miał gdzie mieszkać, ale ponieważ miał sądowy zakaz zbliżania się do jego rodziny, bo był agresywny - to i brat mu nie pomógł. 

Oblał benzyną i podpalił kolegę
Galeria zdjęć 8

Wtedy zagroził nam, że nas spali - mówił w sądzie brat Jakuba K.

Nie wierzę, że mógł zrobić coś tak strasznego - mówiła z kolei siostra mężczyzn.

W styczniu przyszłego roku odbędzie się kolejna rozprawa. Jakub K. jest już w areszcie, a za popełnioną zbrodnię grozi mu nawet dożywocie.

Obrończyni Sebastiana M. po tym pytaniu nie wytrzymała. Aż wybuchła! "To absolutne kłamstwo"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI