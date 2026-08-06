Jakub oblał go benzyną i podpalił? Młody mężczyzna umierał w męczarniach. "Nieprzeciętny ból i cierpienie"

Zbrodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Zginał 39-latek

Nie wypadek, a zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - tak można opisać sprawę, która swój początek miała w grudniu 2025 roku. Pisaliśmy o niej w "Super Expressie" w tym miejscu.

- Przy ul. Ogrodowej w Grodzisku Wielkopolskim ujawniono zwłoki mężczyzny. Na jego ciele widoczne były liczne oparzenia. Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok 39-letniego pokrzywdzonego wykazały, że przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność oddechowo - krążeniowa w przebiegu wielomiejscowych oparzeń termicznych i efektu toksycznego tlenku węgla. Stwierdzone obrażenia wskazały, że mężczyzna oblany benzyną i podpalony, przed śmiercią odczuwał nieprzeciętny ból i cierpienie - wyjaśnia prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Po długim i szczegółowym śledztwie, podejrzenie padło na 30-letniego Jakuba K. z Rakoniewic, który znał się z ofiarą. Dowody wyraźnie świadczą przeciwko niemu - mowa tutaj o śladach oraz analizach biegłych.

Nic nie mówi, nie przyznaje się do winy

Rzecznik poznańskiej prokuratury przekazał również, że Jakub K. usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim zarzut zabójstwa dokonanego z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem.

- Jakub K. nie przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Akt oskarżenia skierowano 21 lipca 2026 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od dnia zatrzymania stosowany jest wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu maksymalna kara dożywotniego pozbawienia wolności - podsumowuje prokurator Wawrzyniak.

O losie młodego mężczyzny zdecyduje sąd. Prokuratura zaznacza, że mężczyzna może zostać skazany na okres nie krótszy niż 15 lat więzienia. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

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