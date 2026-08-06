Rzucał koktajlami Mołotowa w strażaków pod Pleszewem! 62-latek usłyszał zarzuty

ap
2026-08-06 7:16

Mieszkaniec okolic Pleszewa, który zaatakował interweniujących strażaków łatwopalnymi ładunkami, trafił do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła 62-latkowi oficjalne zarzuty, a wkrótce jego stan zdrowia ocenią biegli psychiatrzy.

Niebieska sygnalizacja świetlna na dachu radiowozu z napisem Policja. O ataku na służby w Pleszewie przeczytasz na SE.
Autor: Super Express Strzelanina na osiedlu Przylesie, Lubin, policja / zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło 30 lipca, tego dnia agresywny senior zamknął się w swoim domu i zdecydowanie odmawiał wpuszczenia jakichkolwiek służb ratunkowych. Sytuacja była bardzo napięta, a napastnika obezwładniono dopiero po siedmiu godzinach trudnych negocjacji.

Prokuratorzy przeanalizowali zgromadzone dowody. O zarzutach opowiedział Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

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Pierwszy z nich dotyczy narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, drugi posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia. Wiadomo też, że mężczyzna był trzeźwy w momencie zdarzenia. Mamy już te dane - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA.

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Motywy tak skrajnie niebezpiecznego działania agresora pozostają na ten moment zagadką dla pracujących nad sprawą śledczych. W najbliższym czasie podejrzany przejdzie szczegółowe badania psychiatryczne, zwłaszcza że dokumentacja wskazuje na jego wcześniejsze kłopoty ze zdrowiem.

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