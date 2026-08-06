Pogoda w Poznaniu na weekend 7-9 sierpnia

Nadchodzący weekend w Poznaniu upłynie pod znakiem stabilnej i bardzo słonecznej aury. Prognozy na dni od 7 do 9 sierpnia nie przewidują żadnych opadów deszczu ani gwałtownych zjawisk. Kluczowym elementem pogody będzie jednak systematyczny wzrost temperatury, który najbardziej odczuwalny stanie się ostatniego dnia weekendu, przynosząc niemal letnie wartości.

Piątek: Słoneczny, ale nieco wietrzny start

Weekend rozpocznie się w Poznaniu bardzo pogodnie. Piątek przyniesie bezchmurne niebo, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie komfortowych 24 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 15°C. Jedynym dynamicznym elementem aury będzie wiatr, który tego dnia okaże się najsilniejszy w ciągu weekendu – jego prędkość osiągnie około 4 m/s, co może być odczuwalne na otwartych przestrzeniach.

Sobota: Spokojniejsza aura i chłodniejszy poranek

Sobota będzie kontynuacją słonecznej pogody, a na niebie w Poznaniu próżno będzie szukać chmur. Maksymalna temperatura w ciągu dnia utrzyma się na bardzo podobnym poziomie co w piątek i ponownie wskaże blisko 24°C. Zmienią się jednak dwie rzeczy: poranek i noc będą wyraźnie chłodniejsze, z temperaturą minimalną spadającą do około 13 stopni. Po drugie, wiatr zdecydowanie osłabnie i jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła w słońcu będzie jeszcze przyjemniejsze.

Niedziela: Wyraźne ocieplenie na zakończenie weekendu

Zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu okaże się niedziela, która przyniesie do Poznania prawdziwie letnią aurę. Chociaż poranek przywita mieszkańców temperaturą na poziomie około 14 stopni, w ciągu dnia nastąpi dynamiczne ocieplenie. Słupki rtęci poszybują aż do 28°C, co w połączeniu z bezchmurnym niebem i bardzo słabym wiatrem stworzy idealne warunki do wypoczynku.

Weekend w mieście. Jak wykorzystać taką pogodę?

Zapowiedź w pełni słonecznego i bezdeszczowego weekendu to doskonała wiadomość dla tych, którzy planują spędzić go aktywnie. Stabilna aura bez opadów zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu od rana do wieczora. Ciepła, ale jeszcze nie upalna pogoda w piątek i sobotę sprzyja dłuższym spacerom po miejskich parkach czy wycieczkom rowerowym. Z kolei wyraźnie cieplejsza niedziela to idealna okazja, by poszukać ochłody w pobliżu miejskich akwenów, zorganizować piknik w cieniu drzew lub po prostu zrelaksować się, korzystając z pełni lata w mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather