To nie był wypadek, to zbrodnia jak z horroru! Mężczyzna spalony żywcem. "Ze szczególnym okrucieństwem"

Policja z Grodziska Wielkopolskiego zatrzymała 29-latka w związku z brutalnym zabójstwem, do którego doszło w grudniu.

Ofiara, znaleziona w pustostanie, została oblana benzyną, a następnie podpalona, co spowodowało rozległe obrażenia i śmierć.

Podejrzany nie przyznaje się do winy, ale został tymczasowo aresztowany, grozi mu dożywocie.

Brutalne zabójstwo w Grodzisku Wielkopolskim. Mężczyzna spłonął żywcem

Śledztwo w sprawie makabrycznego odkrycia w Grodzisku Wielkopolskim nabiera tempa. W grudniu ubiegłego roku, w opuszczonym budynku przy ulicy Ogrodowej, znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Początkowo okoliczności zdarzenia wskazywały na nieszczęśliwy wypadek. Jednakże, dzięki przeprowadzonemu śledztwu, szybko okazało się, że za śmiercią ofiary stały osoby trzecie.

Jak informuje mł. asp. Karol Płóciniczak z grodziskiej policji, szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz badania biegłych z zakresu medycyny sądowej jednoznacznie wskazały na celowe działanie, a nie przypadkowe zdarzenie.

29-latek nie spodziewał się zatrzymania

Przełom w sprawie nastąpił w poniedziałek, 16 marca, kiedy to policjanci zatrzymali 29-letniego Jakuba K. Mężczyzna został ujęty w jednym z mieszkań na terenie powiatu grodziskiego. Jak podają źródła policyjne, podejrzany był zaskoczony wizytą mundurowych i nie stawiał oporu. Został bezzwłocznie przewieziony do jednostki policji, a następnie do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. "Oblał benzyną i podpalił"

Zebrany materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokuratura postawiła Jakubowi K. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ustalenia śledczych są wstrząsające – wynika z nich, że mężczyzna oblał ofiarę benzyną, a następnie ją podpalił. To potworne działanie spowodowało u poszkodowanego nieopisane cierpienie oraz rozległe obrażenia, które w konsekwencji doprowadziły do jego śmierci.

Pomimo jednoznacznych dowodów, podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, co oznacza, że najbliższe miesiące spędzi za kratami.

Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym, za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat, 25 lat, albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę brutalność czynu, Jakub K. w przypadku udowodnienia mu winy może spodziewać się najwyższego wymiaru kary. Sprawa jest nadal w toku, a śledczy kontynuują zbieranie dowodów, aby w pełni wyjaśnić wszystkie okoliczności tej przerażającej zbrodni.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności