10 godzin walki o życie! Strażacy dokopali się do psa uwięzionego w studni

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-28 14:01

Gdy psiak wpada do kanału burzowego, nie ma na co czekać. Tak było i tym razem w Marianowie pod Śremem (woj. wielkopolskie), gdzie z głębokiej studni strażacy ratowali przerażonego zwierzaka. Druhowie uwalniali go blisko 10 godzin! Szczegóły w artykule.

Ten psiak miał dużo szczęścia, bo właściciel pola, na którym doszło do nieszczęścia usłyszał, jak coś przeraźliwie wyje z głębi ziemi. Gdy na miejscu pojawili się strażacy, szybko okazało się, że do głębokiej na 2 metry studni wpadł mały pies. Niestety, przerażone zwierzę wpadło w panikę i zamiast czekać na ratownika, który opuścił się na dół, wcisnęło się w kolejną rurę odpływową. Nie było na co czekać!

Polecany artykuł:

Ratownicy przyjęli poród w mieszkaniu! Tadeusz urodził się w wyjątkowym dniu

Druhowie podjęli szybką decyzję o karkołomnym dokopaniu się do zwierzęcia. W końcu dzielni ratownicy dostali się do przemoczonego i przestraszonego psiaka i udało im się go wydobyć. Przez blisko dziesięć godzin o życie psiaka walczyli strażacy zawodowcy ze Śremu i ochotnicy między innymi z Brodnicy. Nie obyło się też bez wsparcia pracowników śremskich wodociągów i ciężkiego sprzętu.

Ogromne podziękowania kierujemy także do gospodarza, który usłyszał skomlenie psa i natychmiast powiadomił służby - dzięki temu ten maluch dostał szansę na życie - mówią pracownicy Schroniska dla zwierząt w Gaju, do którego trafiło przerażone psisko. 

Zwierzak dochodzi teraz do siebie pod czujnym okiem opiekunów i oby już nigdy nie wpadł do żadnej dziury!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE