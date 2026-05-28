Wójt wpadł do środka budynku przez dziurę w stropie! Dramat na terenie dawnej szkoły

Według ustaleń "Super Expressu", do nieszczęśliwego wypadku doszło po godzinie 9.00. Na terenie dawnej szkoły w Aleksandrii, gdzie obecnie trwają remonty, doszło do wypadku. Jak poinformowała Edyta Marciniak, z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, 61-letni mężczyzna spadł z wysokości pierwszego piętra na piaskowe podłoże.

Został przetransportowany do szpitala w Koninie. Na chwilę obecną ustalamy okoliczności zdarzenia – mówi policjantka.

Nie wiadomo jeszcze, jakie wójt ma obrażenia, ale wypadek wyglądał bardzo poważnie. Na miejscu szybko przyjechali strażacy zawodowi, ochotnicy oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

