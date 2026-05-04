Najstarszy polski maturzysta po raz kolejny podszedł do egzaminu dojrzałości. O czym pisał?

Grzegorz Kluczyński
Ewa Ruszkiewicz
2026-05-04 14:42

Praca oraz postrzeganie człowieka przez innych - te dwa motywy na pewno na długo zapamiętają tegoroczni maturzyści, bo to właśnie o tym mieli do napisania maturalne wypracowanie z języka polskiego. Na temat o pracy zdecydował się napisać wypowiedź argumentacyjną Józef Peruga (87 l.) - najstarszy polski maturzysta.

Najstarszy maturzysta zdaje egzamin
Do trzech razy sztuka! Józef Peruga z Kalisza podchodzi w tym roku do matury po raz trzeci.

- Nie denerwowałem się nawet bardzo - przyznał w szczerej rozmowie z dziennikarką Super Expressu, zaraz po wyjściu z sali egzaminacyjnej. Po porażce w zeszłym roku początkowo zapowiedział nawet, że po raz kolejny do egzaminu dojrzałości nie podejdzie. Zmienił jednak zdanie! - To moje marzenie, nie poddam się - mówi senior.

Na poziomie podstawowym w arkuszu egzaminacyjnym pan Józef, tak jak i inny maturzyści musiał zmierzyć się z dwoma testami: jeden to test z nauki o języku, a drugi to test historycznoliteracki.

O czym pisał pan Józef na maturze?

Test to jednak nie wszystko. Aż 60 procent na maturze można otrzymać za poprawnie napisaną rozprawkę. W tym roku maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy dotyczył pracy oraz jej wpływu na człowieka i otoczenie, a drugi był o postrzeganiu człowieka przez innych. Choć tematy na pierwszy rzut oka były nieskomplikowane, wymagały jednak głębokiej refleksji. W pracach maturalnych dużą rolę odgrywają przykłady literackie, a to z nimi maturzyści mają największy problem.

Pan Józef zdecydował się na temat o pracy. 87-latek podchodził do matury po raz trzeci i ma wielką nadzieję, że tym razem ją zda. - Pisałem o pracy. Powołałem się na Reymonta i Prusa. W sumie o „Lalce” i Wokulskim napisałem najwięcej - mówi maturzysta Super Expressowi. Jest zadowolony z tego, jak poszedł mu egzamin.

Najstarszy maturzysta w Polsce

Pan Józef urodził się w 1939 r. i jako małe dziecko, w czasie wojny, trafił do niemieckiego obozu w Łodzi. Na szczęście ocalał, zamieszkał w Kaliszu i tutaj skończył technikum. Potem pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów, ale cały czas myślał o… maturze.

- Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało - mówi senior. Ma nadzieję, że tym razem otrzyma świadectwo dojrzałości. - Będę wtedy dumny - dodaje z nadzieją w głosie.

Matura 2026 rozpoczęła się 4 maja od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, kolejne są egzaminy z matematyki i języka obcego nowożytnego. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które są rozłożone na kilkanaście dni.

