Seria wypadków w Tatrach! TOPR podsumował majówkę

Majówka w Tatrach. TOPR podał, że 22 osoby potrzebowały pomocy ratowników

Długi weekend majowy w Tatrach okazał się pracowity dla ratowników TOPR. W sumie pomogli 22 osobom. Najtrudniejsze akcje dotyczyły turystów, którzy utknęli w stromym terenie i nie byli w stanie samodzielnie zejść. Do jednej z poważniejszych sytuacji doszło 1 maja przed południem w rejonie Wielkiej Turni. Samotny turysta znalazł się w trudnym, śnieżno-skalnym miejscu. Nie miał możliwości dalszego ruchu. Ratownicy musieli użyć lin, a następnie przetransportowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy potrzebowali także turyści na Rysach. Dwie osoby miały problem z zejściem. Ratownicy asekurowali ich i sprowadzili do schroniska nad Morskim Okiem. Kolejne interwencje miały miejsce 2 maja. Trzech turystów utknęło na szlaku między Świnicą a Zawratem. Nie byli przygotowani na trudne warunki. Ratownicy dostarczyli im sprzęt i wyprowadzili na szczyt Świnicy. Ze względu na zmęczenie cała trójka została ewakuowana śmigłowcem.

Tego dnia śmigłowiec wykorzystano także do transportu mężczyzny z urazem kolana i turysty z poważnym problemem ze wzrokiem. W tym drugim przypadku konieczny był szybki transport do szpitala w Krakowie. W kolejnych dniach dominowały mniej groźne, ale częste zdarzenia. Były to głównie kontuzje nóg i rąk oraz wyczerpanie. Ratownicy pomagali turystom m.in. w Dolinie Strążyskiej, w okolicach Nosala czy Małego Cichego. Zdarzały się też przypadki zagubienia lub wejścia na zamknięte odcinki szlaków. 3 maja wieczorem ewakuowano kobietę z urazem stopy ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Pomocy potrzebowała też turystka, która upadła w drodze do Morskiego Oka i doznała urazów głowy oraz łokcia. Ratownicy TOPR przypominają, że mimo ciepłej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Warunki są zimowe i wymagają odpowiedniego sprzętu. Brak raków, czekana czy kasku może skończyć się groźnym wypadkiem.

