Seria wypadków w Tatrach! TOPR podsumował majówkę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-05-04 15:13

Podczas majówki w Tatrach ratownicy TOPR interweniowali 22 razy. Najwięcej problemów mieli turyści, którzy ruszyli w wyższe partie gór bez sprzętu i przygotowania. W kilku przypadkach konieczne było użycie śmigłowca. Ratownicy przypominają, że w górach nadal panują warunki zimowe.

TOPR

i

Autor: Pixabay.com

Majówka w Tatrach. TOPR podał, że 22 osoby potrzebowały pomocy ratowników

Długi weekend majowy w Tatrach okazał się pracowity dla ratowników TOPR. W sumie pomogli 22 osobom. Najtrudniejsze akcje dotyczyły turystów, którzy utknęli w stromym terenie i nie byli w stanie samodzielnie zejść. Do jednej z poważniejszych sytuacji doszło 1 maja przed południem w rejonie Wielkiej Turni. Samotny turysta znalazł się w trudnym, śnieżno-skalnym miejscu. Nie miał możliwości dalszego ruchu. Ratownicy musieli użyć lin, a następnie przetransportowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy potrzebowali także turyści na Rysach. Dwie osoby miały problem z zejściem. Ratownicy asekurowali ich i sprowadzili do schroniska nad Morskim Okiem. Kolejne interwencje miały miejsce 2 maja. Trzech turystów utknęło na szlaku między Świnicą a Zawratem. Nie byli przygotowani na trudne warunki. Ratownicy dostarczyli im sprzęt i wyprowadzili na szczyt Świnicy. Ze względu na zmęczenie cała trójka została ewakuowana śmigłowcem.

Na nizinach upał, w górach zimowe warunki. TOPR ostrzega nierozważnych turystów

Tego dnia śmigłowiec wykorzystano także do transportu mężczyzny z urazem kolana i turysty z poważnym problemem ze wzrokiem. W tym drugim przypadku konieczny był szybki transport do szpitala w Krakowie. W kolejnych dniach dominowały mniej groźne, ale częste zdarzenia. Były to głównie kontuzje nóg i rąk oraz wyczerpanie. Ratownicy pomagali turystom m.in. w Dolinie Strążyskiej, w okolicach Nosala czy Małego Cichego. Zdarzały się też przypadki zagubienia lub wejścia na zamknięte odcinki szlaków. 3 maja wieczorem ewakuowano kobietę z urazem stopy ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Pomocy potrzebowała też turystka, która upadła w drodze do Morskiego Oka i doznała urazów głowy oraz łokcia. Ratownicy TOPR przypominają, że mimo ciepłej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Warunki są zimowe i wymagają odpowiedniego sprzętu. Brak raków, czekana czy kasku może skończyć się groźnym wypadkiem.   

Sonda
Czy w Tatrach jest za dużo turystów?
Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 14
Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej?
Marek kochał freeride. Zginął w ukochanych Tatrach. Tak wygląda jego grób
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY
MAJÓWKA
TOPR