Kim jest Katarzyna Kawa? Na zdjęciach poza kortem nie wygląda jak gwiazda tenisa. Ludzie nie wierzą, że ma tyle lat!

Katarzyna Kawa pokonała Belindę Benicic. Wcześniej była bohaterką United Cup

Katarzyna Kawa to postać dobrze znana miłośnikom tenisa. Ci, którzy jednak niezbyt regularnie śledzą rozgrywki z cyklu WTA, mogą nie wiedzieć, kim jest tenisistka, która właśnie pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic, czyli mistrzynię olimpijską z Tokio i zawodniczkę, która od lat zalicza się światowej czołówki, a najwyżej w rankingu WTA plasowała się na czwartym miejscu. Dla porównania Katarzyna Kawa nigdy nie była w TOP 100, choć teraz jest już blisko przekroczenia tej bariery. Po wygranej z Benic bowiem w rankingu WTA live awansowała na miejsce 106. Kolejną rywalką Polki będzie numer 1 w rankingu WTA - Jelena Rybakina. Wiele osób myśli, że Katarzyna Kawa jest młodą zawodniczką. Po pierwsze nie wygląda na 34 lata, a po drugie wcześniej nie było o niej zbyt głośno. Dobre momenty w karierze jednak już miała. I to całkiem nie dawno. W styczniu 2026 roku była bohaterką turnieju United Cup. Występując w mikście z Janem Zielińskim pokonała parę... Belinda Benicic/Jakub Paul. Jak widać rywalizacja ze Szwajcarką wyraźnie leży naszej tenisistce.

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Katarzyna Kawa poza kortem. Kim jest jej partner?

Poza kortem Katarzyna Kawa nie przypomina gwiazdy tenisa. Nie szpanuje drogą biżuterią, wypasionymi samochodami czy dziwacznymi i drogimi stylizacjami, co świetnie widać w naszej galerii zamieszczonej pod artykułem. O swoim życiu prywatnym pogromczyni Belindy Bencic w turnieju WTA 500 w Ningbo raczej nie opowiada. Kiedyś jednak wygadała się na temat swojego partnera. - To jest trener, a zarazem mój partner życiowy - tak przedstawiła w rozmowie z Onetem Grzegorza Garczyńskiego. Co ciekawe, mężczyzna jest aż 22 lata starszy od Katarzyny Kawy. Jak widać, różnica wieku w ich przypadku problemu nie stanowi.

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