Zapytali wprost, co łączy ją z Oskarem Pietuszewskim! "Jestem teraz bardzo szczęśliwa"

KH
Bartosz Olszewski
2026-08-26 10:37

Świat polskiego show-biznesu i sportu od tygodni żyje plotkami na temat rzekomego związku Agnieszki Nowakowskiej, członkini popularnego girlsbandu "Modelki", oraz Oskara Pietuszewskiego, wschodzącej gwiazdy piłki nożnej. Spekulacje nasiliły się do tego stopnia, że podczas jednego z ostatnich eventów wokalistka została zapytana wprost o tę relację! - Jestem teraz bardzo szczęśliwa - przyznała rzekoma dziewczyna Pietuszewskiego.

Piłkarz Oskar Pietuszewski oraz wokalistka Agnieszka Nowakowska. O ich relacji przeczytasz na SE.
Autor: ART SERVICE, Aga Nowakowska/ Instagram Oskar Pietuszewski i Aga Nowakowska

Pogłoski o tym, że 22-letnią piosenkarkę i 18-letniego sportowca łączy coś więcej niż przyjaźń, krążyły w mediach od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się od wzajemnej aktywności w mediach społecznościowych, a następnie Pietuszewski był widziany na jednym z koncertów "Modelek". Prawdziwą burzę wywołały jednak zdjęcia z Portugalii, gdzie para została uchwycona przez kamery na trybunach podczas meczu FC Porto - klubu, w którym gra młody Polak. Oliwy do ognia dolał filmik, na którym Nowakowska tańczy w koszulce portugalskiego klubu, co fani zinterpretowali jako nagranie z mieszkania piłkarza, a także niedawna wymiana emotikonów w kształcie serc pod jednym z jej zdjęć.

Trąbią, że to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego. Wymowny komentarz piłkarza! Gorąco

Agnieszka Nowakowska
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Gwiazda "Modelek" wprost o relacji z Oskarem Pietuszewskim. "Powiem tylko tyle"

Podczas jednego z ostatnich wydarzeń z udziałem "Modelek" reporter portalu "Świat Gwiazd" postanowił zakończyć spekulacje i zapytał wprost o to, co łączy ją z Oskarem Pietuszewskim. Agnieszka Nowakowska, nieco speszona, odpowiedziała z uśmiechem:

Słuchaj, ty taki ciekawski jesteś. Wszystko, wszyscy by chcieli wiedzieć. Słuchajcie, swoje życie prywatne zostawiam dla siebie. Powiem tylko tyle, że jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak zostawiamy to dla siebie.

Choć wokalistka nie potwierdziła związku, jej deklaracja o byciu "bardzo, bardzo szczęśliwą" w połączeniu z wcześniejszymi wydarzeniami dla wielu fanów jest jednoznacznym sygnałem. Para najwyraźniej chce zachować swoją prywatność, jednak tak wymowna odpowiedź tylko podsyciła zainteresowanie ich relacją, która już teraz rozgrzewa polskie i portugalskie media!

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