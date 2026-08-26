Zapytali wprost, co łączy ją z Oskarem Pietuszewskim! "Jestem teraz bardzo szczęśliwa"

Pogłoski o tym, że 22-letnią piosenkarkę i 18-letniego sportowca łączy coś więcej niż przyjaźń, krążyły w mediach od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się od wzajemnej aktywności w mediach społecznościowych, a następnie Pietuszewski był widziany na jednym z koncertów "Modelek". Prawdziwą burzę wywołały jednak zdjęcia z Portugalii, gdzie para została uchwycona przez kamery na trybunach podczas meczu FC Porto - klubu, w którym gra młody Polak. Oliwy do ognia dolał filmik, na którym Nowakowska tańczy w koszulce portugalskiego klubu, co fani zinterpretowali jako nagranie z mieszkania piłkarza, a także niedawna wymiana emotikonów w kształcie serc pod jednym z jej zdjęć.

Trąbią, że to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego. Wymowny komentarz piłkarza! Gorąco

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Gwiazda "Modelek" wprost o relacji z Oskarem Pietuszewskim. "Powiem tylko tyle"

Podczas jednego z ostatnich wydarzeń z udziałem "Modelek" reporter portalu "Świat Gwiazd" postanowił zakończyć spekulacje i zapytał wprost o to, co łączy ją z Oskarem Pietuszewskim. Agnieszka Nowakowska, nieco speszona, odpowiedziała z uśmiechem:

Słuchaj, ty taki ciekawski jesteś. Wszystko, wszyscy by chcieli wiedzieć. Słuchajcie, swoje życie prywatne zostawiam dla siebie. Powiem tylko tyle, że jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak zostawiamy to dla siebie.

Choć wokalistka nie potwierdziła związku, jej deklaracja o byciu "bardzo, bardzo szczęśliwą" w połączeniu z wcześniejszymi wydarzeniami dla wielu fanów jest jednoznacznym sygnałem. Para najwyraźniej chce zachować swoją prywatność, jednak tak wymowna odpowiedź tylko podsyciła zainteresowanie ich relacją, która już teraz rozgrzewa polskie i portugalskie media!

Aga Nowakowska z Modelek o jej relacji z Oskarem Pietuszewskim⤵️🗣️ „Słuchaj, ty taki ciekawski jesteś. Wszystko, wszyscy by chcieli wiedzieć.Słuchajcie, swoje życie prywatne zostawiam dla siebie. Powiem tylko tyle, że jestem teraz bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak zostawiamy… pic.twitter.com/tudQHcyB8a— FAST INFO (@FastInfo) August 25, 2026