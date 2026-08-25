Najstarsza córka Wilfredo Leona ma już 9 lat i trenuje z ojcem! Ale wyrosła

Wilfredo Leon cieszy się rodzinnymi chwilami po Lidze Narodów, a przed mistrzostwami Europy.

Kilka dni przed startem Memoriału Wagnera siatkarz pokazał w mediach społecznościowych wspólny trening z najstarszą córką.

Natalia ma już 9 lat i widać, że poważnie traktuje sport!

Wilfredo Leon trenuje z najstarszą córką. Ma już 9 lat

Przed polskimi siatkarzami najważniejsze tygodnie tego sezonu. Wygrana w Lidze Narodów jest już historią, a teraz czeka ich główna impreza tego sezonu - mistrzostwa Europy. Zanim jednak Polacy udadzą się do Sofii, przed własną publicznością wezmą udział w corocznym prestiżowym Memoriale Wagnera. Wilfredo Leon z pewnością będzie jedną z gwiazd, na którą czekają kibice, ale wcześniej skorzystał jeszcze z cennych rodzinnych chwil.

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W maju tego roku siatkarz reprezentacji Polski ogłosił, że na świat przyszła jego trzecia córka. Dziewczynka ma na imię Eleonora i jest czwartą pociechą Leona. Najstarsza Natalia urodziła się w 2017 roku, dwa lata później przyszedł na świat jego syn Christian, a w 2023 r. kolejna córka Selena. Poza parkietem siatkarz i jego żona Małgorzata mają więc co robić, choć 9-letnia Natalia naprawdę już wyrosła.

"Treningi są jeszcze fajniejsze, gdy dzielisz je z najbliższymi! A w stroju Natalii też nie ma przypadku, bo rozpoczęliśmy już nabór na nowy rok szkolny do Akademii Wilfredo Leona" - napisał w mediach społecznościowych Leon, prezentując nagranie z domowego treningu z najstarszą córką. W pełni skupiona dziewczynka dotrzymywała mu kroku w ćwiczeniu, co nie umknęło uwadze internautów. Zresztą reprezentant Polski w niedawnym wywiadzie opowiedział o jej sportowym zacięciu!

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Jestem z niej dumny. Widać po każdym treningu i turnieju, że poważnie traktuje grę w tenisa. Jednocześnie łączy to ze szkołą, bierze udział w innych zajęciach pozalekcyjnych... Ale na razie ma tylko 9 lat! Chcemy, żeby miała jeszcze trochę dzieciństwa. Mówimy jej, że najważniejsze to robić to, co się kocha. Żadne z nas nie będzie trenować za nią - mówił Leon w rozmowie z TVP Sport.

Wspomniane nagranie możesz obejrzeć poniżej.