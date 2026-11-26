Dla 25-letniej Martyny Kubki mijające miesiące okazały się zdecydowanie najlepszym rokiem w dotychczasowej karierze. Konsekwentna praca przyniosła wyraźny awans w rankingach oraz serię wartościowych zwycięstw na arenie międzynarodowej, zarówno w grze pojedynczej, jak i deblowej. W singlu przebiła się do TOP 150 rankingu WTA i zajęła najwyższe w karierze 141. miejsce. Zadebiutowała także w wielkoszlemowych zmaganiach, startując w eliminacjach US Open. Pięknym zwieńczeniem tego przełomowego sezonu są zaręczyny, którymi pochwaliła się w niezwykle malowniczej scenerii podczas posezonowego wypoczynku w Wietnamie z ukochanym Piotrem Pawlakiem.

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Martyna Kubka zaręczyła się z Piotrem Pawlakiem, swoim trenerem

Związek obojga sportowców jest w środowisku tenisowym doskonale znany, ponieważ łączy ich nie tylko życie prywatne, ale również ścisła współpraca zawodowa. Piotr Pawlak to aktywny tenisista, który specjalizuje się przede wszystkim w grze podwójnej, a jednocześnie pełni funkcję trenera Martyny Kubki. Jak widać na przykładzie ich ostatnich rezultatów, połączenie relacji uczuciowej z codziennymi treningami i wyjazdami na turnieje przynosi znakomite efekty na światowych kortach!

"Ta sama miłość, nowy rozdział" - ogłosiła zakochana para w mediach społecznościowych, a ich post momentalnie zalała fala gratulacji z tenisowego środowiska. Wyrazy uznania przekazały m.in. Magda Linette, Magdalena Fręch czy Katarzyna Kawa.

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Znakomitą dyspozycję 25-latki dostrzegł również sztab szkoleniowy drużyny narodowej, co zaowocowało niezwykłym wyróżnieniem podczas starcia ze Szwecją w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. Polska tenisistka stanęła przed sporym wyzwaniem, występując w tym spotkaniu w roli liderki biało-czerwonej kadry pod nieobecność wszystkich wyżej notowanych zawodniczek. Kubka udowodniła jednak, że potrafi udźwignąć presję gry o najwyższą stawkę.

Po intensywnym czasie pełnym sportowych emocji udała się z partnerem na zasłużone wakacje do Azji, z których wrócą już jako narzeczeństwo, z nową energią do kolejnych wspólnych wyzwań w nadchodzącym sezonie!