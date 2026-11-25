55-letnia Ewa Pacuła przyciąga wzrok. Była żona Przemysława Salety dalej wygląda jak modelka

Ewa Pacuła i Przemysław Saleta ślub wzięli w latach 90. Ich małżeństwo nie było typem celebryckiego związku, o którym zakochani opowiadali na prawo i lewo. Oboje w tamtym okresie byli bardzo aktywni zawodowo. Saleta, który wcześniej odnosił wielkie sukcesy w kick-boxingu, wziął się za boks, a Pacuła rozwijała się jako modelka. Prezentowała m.in. kolekcje Emporio Armaniego. Potem jednak jej kariera przyhamowała. Dla ukochanego modelka miała odrzucić propozycję pracy w Paryżu. Potem małżonkom urodziła się córka Nicole. To właśnie jej po latach Przemysław Saleta oddał nerkę. Związek Ewy Pacuły z bokserem zakończył się jednak rozwodem. Modelka potem ponownie wyszła za mąż i urodziła kolejne dwie córki. Była żona pięściarza nie pojawia się często na salonach, dlatego tym większa była niespodzianka, gdy spotkaliśmy ją na premierze filmu "Poznaj swojego teścia". Na pokazie roiło się od gwiazd. Uwagę zwracały m.in. zjawiskowe Lexy Chaplin i jej siostra czy dwukrotna mistrzyni Europy w drifingu Karolina Pilarczyk. To jednak Ewa Pacuła najbardziej przyciągała wzrok. Wszyscy byli pod wrażeniem figury 55-latki. Niesamowite, że dalej wygląda ona jak modelka.

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Gwiazdy na premierze filmu "Poznaj swojego teścia". To czwarta część słynnego cyklu

Poza Ewa Pacułą, Lexy Chaplin i Karoliną Pilarczyk w tłumie gwiazd dostrzegliśmy takie postacie jak: Angelina Mucha, Katarzyna Jungowska, Andrzej Młynarczyk, Sambor Czarnota czy Emila Danwa. Premiera filmu "Poznaj swojego teścia" ("Focker-in-Law") odbyła się w Cinema City w warszawskim Westfield Arkadia. Komedia jest czwartą częścią słynnego cyklu, który zapoczątkował w 2000 roku film "Poznaj mojego tatę". Kolejna część ("Poznaj moich rodziców") miała swoją premierę cztery lata później , a trzecia odsłona komedii weszła do kin w 2010 roku pod tytułem "Poznaj naszą rodzinkę".