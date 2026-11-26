Aryna Sabalenka zamieściła kolejną porcję pikantnych zdjęć. Dużo odsłania
Aryna Sabalenka nawet po zakończeniu sezonu nie daje o sobie zapomnieć. A może nawet przede wszystkim wtedy. 2026 rok Białorusinka zakończyła jako trzecia rakieta świata, co raczej nie jest dla niej sukcesem, bo poprzedni sezon zamykała jako liderka rankingu WTA. W ostatnim tenisowym akcencie roku, czyli tzw. Turnieju Mistrzyń (WTA Finals), Aryna Sabalenka także wypadła słabo i nie zdołała z fazy grupowej awansować do półfinału. Niezmiennie za to białoruska tenisistka czaruje w mediach społecznościowych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się jej ostatnie zdjęcia w miniaturowym bikini. Nieco wcześniej - także w bardzo skromnym stroju plażowym - balowała na egzotycznej plaży. Teraz natomiast Aryna Sabalenka zamieściła kolejną porcję pikantnych zdjęć, na których osłania górę (plecy), a także nieziemsko zgrabne nogi i stopy z pomalowanymi na różowo paznokciami. Trzeba przyznać, że ten drapieżny kolor idealnie pasuje do białoruskiej tenisistki. W galerii pokazujemy najnowsze zdjęcia Aryny Sabalenki, a także jej starsze bardzo gorące fotki.
Galeria: Aryna Sabalenka odsłania zakamarki swojego ciała
Aryna Sabalanka przed Australian Open. Dwa razy wygrała ten turniej
Niebawem pewnie Aryna Sabalenka bardziej skupi się na tenisie niż na "cykaniu" plażowych fotek. W końcu już 11 stycznia rozpocznie się pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2027 roku - Australian Open, gdzie Białorusinka tradycyjnie zaliczać się będzie do grona faworytek. Sabalenka już dwa razy wygrała ten turniej - w 2023 i w 2024 roku. Co ciekawe, przed pierwszym zwycięstwem pokonała w półfinale Magdę Linette (7:6, 6:2). Kto wie, może w 2027 roku na Australian Open będzie okazja do rewanżu? A może z Białorusinką powalczy Maja Chwalińska lub Iga Świątek? Jeszcze do niedawna ta ostatnia zaciekle rywalizowała z Aryną Sabalenką o pozycję numer 1 w rankingu WTA.
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