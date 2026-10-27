Aryna Sabalenka w skąpym bikini na egzotycznej plaży! Tak balowała z przyjaciółką

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-27 10:41

Aryna Sabalenka zleciała z tenisowego tronu liderki rankingu, a w czterech ostatnich meczach zaliczyła aż trzy porażki. Nie przeszkadza jej to jednak świetnie się bawić. Białorusinka w swoim stylu zaserwowała fanom kolejne fotki z bikini. Na plaży w Abu Zabi towarzyszyła jej przyjaciółka.

Aryna Sabalenka długo dominowała w tenisowym torze, ale ostatnie pół roku było dla gwiazdy z Mińska pasmem bolesnych rozczarowań. Białorusinka od marca nie wygrała żadnego turnieju, a po przegranym finale US Open musiała oddać koronę liderki rankingu swojej pogromczyni - Jelenie Rybakinie. Potem było jeszcze gorzej - wygrała zaledwie jeden z ostatnich czterech meczów, odpadając z hukiem z chińskich turniejów w Pekinie i Wuhan.

Przed rywalizacją w kończących sezon WTA Finals w Indian Wells (8-15 listopada) Aryna Sabalenka spędza miło czas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W miniony weekend w towarzystwie przyjaciółki, rosyjskiej celebrytki Lolity Lazarenko, oglądała krwawe walki na gali UFC 333 w Abu Zabi.

Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy

"Tygrysica lubi dobre walki. Dzięki za fajny wieczór UFC" - napisała Białorusinka, publikując zdjęcia spod samego oktagonu.

Następnego dnia na jej Instagramie miliony fanów mogły podziwiać już kolejne zdjęcia Aryny Sabalenki szalejącej w skąpym bikini. Tenisistka z Mińska wraz z przyjaciółką spędziła miło czas, wygrzewając się na plaży.

"Biegam sobie na plaży i tenisowych kortach" - skomentowała gorące fotki, uspokajając fanów, że spędza aktywnie czasów nie tylko nad morzem, ale również z rakietą w ręku, przygotowując się do WTA Finals.

GALERIA: Aryna Sabalenka  w skąpym bikini 

Tenisistka Aryna Sabalenka w makijażu i złotej biżuterii podczas wakacji. O jej odpoczynku przeczytasz na SE.
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Aryna Sabalenka
 
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ARYNA SABALENKA

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