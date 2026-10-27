Najlepsza piłkarka świata na prywatnych zdjęciach. To ona zabrała Ewie Pajor Złotą Piłkę

Co ciekawe, Alexia Putellas i Ewa Pajor jeszcze niedawno dzieliły szatnię FC Barcelony, siejąc postrach w defensywach rywalek. Po ostatnim sezonie Hiszpanka zdecydowała się jednak na sensacyjny transfer do London City Lionesses, a triumf na gali Złotej Piłki 2026 przypieczętował jej status absolutnej ikony.

Skandal na gali Złotej Piłki! Gwizdy na sali podsumowaniem farsy

26

To ona zabrała Ewie Pajor Złotą Piłkę. Najlepsza piłkarka Alexia Putellas na prywatnych zdjęciach

Podczas tegorocznej uroczystości Putellas zachwyciła jednak nie tylko sportową klasą. Gdy pojawiła się na czerwonym dywanie w swoim nowym mieście, momentalnie skierowały się na nią wszystkie obiektywy. Jej spektakularna, idealnie dopasowana jasna kreacja wieczorowa z głębokim dekoltem wywołała falę zachwytów wśród obecnych na miejscu i kibiców. Nowa gwiazda angielskich boisk ponownie udowodniła, że doskonale wie, jak połączyć elegancję z wyrazistym stylem, całkowicie kradnąc show tego wieczoru!

Uroda i magnetyzm Alexii to zresztą temat, który regularnie rozpala jej media społecznościowe. Poza boiskiem i oficjalnymi bankietami Hiszpanka chętnie odsłania bardziej prywatne oblicze. Fani z całego świata nie szczędzą jej komplementów, zachwycając się jej nienaganną sylwetką, promienistym uśmiechem i wrodzonym wdziękiem. Triumfatorka Złotej Piłki 2026 po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć sportową dominację z urzekającą kobiecością. Dla Ewy Pajor drugie miejsce to wciąż ogromny sukces, jednak to pełna blasku Putellas po raz kolejny sięgnęła po piłkarskie niebo.

Więcej zdjęć Alexii Putellas znajdziesz w naszej galerii.