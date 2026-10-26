Wystrojona Ewa Pajor na gali Złotej Piłki! Wpadka Polki obiegła świat

Ewa Pajor na ten wyjątkowy wieczór wybrała ponadczasową elegancję. Zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni wieczorowej, która podkreślała jej status gwiazdy światowego formatu. Kreacja z długimi rękawami i ozdobnym dekoltem z wycięciem, obecnym także na plecach, przykuwała uwagę, a całość dopełniały złote dodatki i włosy upięte w elegancki kok.

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Gala Złotej Piłki. Wystrojona Ewa Pajor w otoczeniu gwiazd i z wpadką

Jeszcze przed wejściem na salę, Ewie Pajor przydarzył się moment, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Wysiadając z busa, polska piłkarka potknęła się, niemal tracąc równowagę, przed czym uchroniła ją czujna reakcja obsługi! Kilka metrów dalej sytuacja niemal się powtórzyła, jednak Polka skwitowała całe zdarzenie szerokim uśmiechem.

Nagranie z tej drobnej wpadki stało się popularne w internecie, a fani docenili jej naturalność i opanowanie w stresującej sytuacji. Podobne zdarzenie, kiedy to publiczność wsparła ją brawami po małym potknięciu, miało miejsce także na gali w 2025 roku.

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Status Ewy Pajor w elicie światowego futbolu został podkreślony nie tylko przez jej nominację, ale również przez miejsce, które zajęła na sali. Polka zasiadła w pierwszym rzędzie obok takich gwiazd jak Kylian Mbappe i Michael Olise, co stanowiło wyraźny dowód uznania dla jej osiągnięć.

W rozgrywkach 2025/2026 sięgnęła z klubem po cztery trofea: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej, Superpuchar Hiszpanii oraz, co najważniejsze, puchar Ligi Mistrzyń. W tych ostatnich rozgrywkach z 11 bramkami na koncie została królową strzelczyń.