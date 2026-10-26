Polacy w walce o medale MŚ! Mistrzostwa Stihl Timbersports już 30 października

Huk pilarek, grad wiórów i walka z czasem. Stihl Timbersports to przeniesienie tradycyjnych konkurencji drwali na arenę sportów ekstremalnych, gdzie każdy ruch musi być szybki, precyzyjny i bezbłędny. Zawodnicy przecinają potężne kłody dwumetrowymi piłami ręcznymi, rąbią drewno wyczynowymi siekierami i tną pnie pilarkami o ogromnej mocy, a o zwycięstwie decydują ułamki sekund. Choć korzenie tej widowiskowej dyscypliny sięgają XIX-wiecznej Australii i Nowej Zelandii, dziś ten oryginalny sport ekstremalny przyciąga kibiców z całego świata. W Polsce zawody są rozgrywane od 2003 roku.

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Polskę w Stuttgarcie reprezentować będą Szymon Groenwald, Michał Dubicki, Krystian Kaczmarek, Mikołaj Groenwald i Jacek Groenwald. Jednym z liderów kadry będzie 20-letni Szymon Groenwald, aktualny mistrz Polski i brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw świata w rywalizacji indywidualnej. W tym sezonie potwierdził znakomitą formę i zajął pierwsze miejsce w rankingu europejskim. Zawodnik z Połczyna ma również na koncie tytuł mistrza świata Rookie z 2023 roku. W reprezentacji znaleźli się jego ojciec Jacek i brat Mikołaj, a także Krystian Kaczmarek oraz Michał Dubicki, aktualny mistrz Europy w formacie Trophy, który zdobył ten tytuł pięciokrotnie i również pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski.

Reprezentacja Polski ma bogatą historię sukcesów. W 2017 roku zdobyła drużynowe wicemistrzostwo świata Stihl Timbersports, a w 2024 roku ustanowiła rekord Europy w rywalizacji drużynowej. W Stuttgarcie Biało-Czerwoni ponownie powalczą o miejsce na podium.

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Mistrzostwa świata Stihl Timbersports od 30 do 31 października

Weekend pełen emocji rozpocznie rywalizacja o drużynowe mistrzostwo świata. Reprezentacje zmierzą się w systemie pucharowym, a czterech zawodników z każdej drużyny wystartuje w sztafecie obejmującej cztery konkurencje: Stock Saw, czyli odcinanie dwóch krążków drewna pilarką łańcuchową; Underhand Chop, polegająca na przerąbaniu poziomo ułożonej kłody, na której stoi zawodnik; Single Buck, czyli cięcie kłody dwumetrową piłą ręczną; oraz Standing Block Chop, w której zawodnik przerąbuje pionowo ustawiony pień.

Zdecydowanym faworytem jest Australia. Jej reprezentanci, znani jako Chopperoos, pozostają niepokonani w rywalizacji drużynowej od 2018 roku, mają na koncie 10 tytułów mistrzów świata i są rekordzistami globu. Konkurenci jednak depczą im po piętach. Polska, która w 2025 roku zdobyła brąz, wraca z mocnym składem i apetytem na sukces większy niż przed rokiem.

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Drugiego dnia zmagań uwaga przeniesie się na rywalizację indywidualną, gdzie dwunastu najlepszych zawodników świata zmierzy się we wszystkich sześciu dyscyplinach Stihl Timbersports. Oprócz czterech konkurencji wykonywanych podczas rywalizacji drużynowej zawodnicy wystartują także w Springboardzie, czyli rąbaniu stojącego pnia z wykorzystaniem desek umieszczanych na kolejnych poziomach, oraz Hot Saw, w której liczy się jak najszybsze odcięcie trzech krążków drewna pilarką o mocy sięgającej 80 KM. Rywalizacja zostanie rozegrana w trzyrundowym systemie eliminacyjnym.

Jedno jest pewne: poznamy nowego mistrza świata, ponieważ obrońca tytułu, Nowozelandczyk Jack Jordan, nie zdołał się zakwalifikować. Zamiast niego w Stuttgarcie wystartuje jego starszy brat, Shane Jordan. Wśród kandydatów do zwycięstwa jest także Brayden Meyer. Wicemistrz świata z 2025 roku i aktualny mistrz Australii powalczy o swoje drugie mistrzostwo świata. Uwaga polskich kibiców skupi się na Szymonie Groenwaldzie, który w tym sezonie ustanowił już trzy rekordy Europy!

Gdzie oglądać MŚ Stihl Timbersports?

Przez dwa dni Stuttgart stanie się światową stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna. Kibice mogą się spodziewać widowiska pełnego adrenaliny, w którym o wyniku zadecyduje siła, technika i precyzja. Poczynania reprezentacji Polski będzie można śledzić podczas bezpłatnych transmisji na żywo na kanale YouTube Stihl Polska.

Piątek, 30 października 2026 roku, od godz. 20.00 – Drużynowe Mistrzostwa Świata - link do transmisji: https://youtube.com/live/SDmrSdZLwBo?feature=share

Sobota, 31 października 2026 roku, od godz. 20.00 – Indywidualne Mistrzostwa Świata - link do transmisji: https://youtube.com/live/zu7procmuAc?feature=share