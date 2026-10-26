Najpiękniejsza bramkarka świata bez ubrań wygina się na kuchennym blacie! Zrobili jej zdjęcia

Najpiękniejsza bramkarka świata na kuchennym blacie. Miała na sobie tylko za mały stanik i niewielkich rozmiarów majteczki

Mikayla Demaiter nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o jej aktywność na Instagramie. Najpiękniejsza bramkarka świata tym razem postanowiła nie pozostawić zbyt wielkiego pola wyobraźni i zapozowała bez ubrań, odziana tylko w zdecydowanie za mały stanik i niewielkich rozmiarów majteczki. Ujęcia wykonane zostały m.in. na kuchennym blacie, na którym Mikayla Demaiter śmiało się wyginała. Internauci - jak zwykle - zachwycali się zmysłowymi kadrami, choć nie brakowało też głosów, że najpiękniejsza bramkarka świata poszła o krok za daleko. Ona jednak takimi opiniami raczej się nie przejmuje, bo na jej profilu często zobaczyć można zdjęcia, na których eksponuje różne części swojego ciała, w tym biust, pośladki i uda. Mikayla Demaiter często też fotografuje się w różnych wymyślnych stylizacjach, m.in. w skąpym stroju kowbojskim czy - co zrozumiałe - na lodowisku w nieco bardziej sportowej odsłonie.

Galeria: Najpiękniejsza hokeistka świata Mikayla Demaiter bez hamulców

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Mikayla Demaiter została modelką. "Drogi hokeju, czas się pożegnać"

Najpiękniejsza bramkarka świata dość szybko zakończyła profesjonalną karierę sportową. Mikayla Demaiter zanim została modelką, broniła dostępu do bramki kanadyjskiego klubu Bluewater Hawks. Decyzję o rozbracie ze sportem przyspieszyła zapewne poważna kontuzja kolana, która na dłuższy czas wyeliminowała ją z gry. Pewnego dnia 26-letnia obecnie Kanadyjka ogłosiła w mediach społecznościowych swoją ostateczną decyzję.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- oznajmiła najpiękniejsza bramkarka świata.

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