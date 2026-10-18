Olbrzymie piersi najpiękniejszej hokeistki świata bez stanika! Wcześniej pokazała pośladki. Te zdjęcia wywołają aferę

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-18 18:39

Mikayla Demaiter często nazywana jest najpiękniejszą hokeistką świata. Co ciekawe, wielką sławę zyskała po zakończeniu kariery sportowej. Przede wszystkim dzięki zmysłowym zdjęciom, które wrzuca do sieci. Jej nowe fotki na pewno wywołają aferę, bo Mikayla pokazała swoje olbrzymie piersi bez stanika. Na dodatek wcześniej zaprezentowała pośladki.

Najpiękniejsza hokeistka świata rozpala zmysły i wywołuje zgorszenie

Mikayla Demaiter od kilku lat robi zawrotną karierę w modelingu. Wcześniej jednak Kanadyjka świetnie radziła sobie na lodowisku jako bramkarka hokejowa w klubie Bluewater Hawks, z którym występowała w w lidze PWHL (Provincial Women's Hockey League). W pewnym momencie jednak chęć bycia modelką wygrała z rywalizacją na lodzie. Na dodatek Mikayla Demaiter nabawiła się poważnej kontuzji, co zapewne ułatwiło decyzję o zmianie ścieżki zawodowej. - Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem - oznajmiła pewnego dnia najpiękniejsza hokeistka świata. Potem jej zdjęcia można było oglądać m.in. w serwisie Only Fans. Obecnie Mikayla Demaiter wywołuje furorę w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie roi się od gorących zdjęć, na których była bramkarka pokazuje różne zakamarki swojego ciała. Mogliśmy już oglądać m.in. pośladki i obszerne fragmenty olbrzymiego biustu. Teraz Mikayla zapozowała bez stanika. Rozpaliła zmysły fanów, ale też wielu zgorszyła. Te zdjęcia na pewno wywołają aferę. 

Galeria: Mikayla Demaiter - najpiękniejsza bramkarka na świecie

Portret Mikayli Demaiter z odsłoniętymi ramionami. O karierze byłej hokeistki przeczytasz na SE.
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Przebieranki Mikayli Demaiter

Najpiękniejsza hokeistka świata nie tylko odsłania swoje ciało, lecz także lubi różne przebieranki. Widzieliśmy ją już ją m.in. w stroju kowbojskim. Innym razem jej stylizacja przypominała zmysłową panią profesor, o której śnią studenci. Mikayla Demaiter wrzucała do sieci też swoje zdjęcia z łóżka, sauny czy basenu. Nie zabrakło oczywiście także fotek z lodowiska. Najgorętsze kadry zebraliśmy w galerii. 

Najgorętsza bramkarka świata rozpala zmysły w za małych majtkach i staniku. Biust i pośladki prawie całe odkryte!

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Mikayla Demaiter