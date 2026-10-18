Olbrzymie piersi najpiękniejszej hokeistki świata bez stanika! Wcześniej pokazała pośladki. Te zdjęcia wywołają aferę

Najpiękniejsza hokeistka świata rozpala zmysły i wywołuje zgorszenie

Mikayla Demaiter od kilku lat robi zawrotną karierę w modelingu. Wcześniej jednak Kanadyjka świetnie radziła sobie na lodowisku jako bramkarka hokejowa w klubie Bluewater Hawks, z którym występowała w w lidze PWHL (Provincial Women's Hockey League). W pewnym momencie jednak chęć bycia modelką wygrała z rywalizacją na lodzie. Na dodatek Mikayla Demaiter nabawiła się poważnej kontuzji, co zapewne ułatwiło decyzję o zmianie ścieżki zawodowej. - Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem - oznajmiła pewnego dnia najpiękniejsza hokeistka świata. Potem jej zdjęcia można było oglądać m.in. w serwisie Only Fans. Obecnie Mikayla Demaiter wywołuje furorę w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie roi się od gorących zdjęć, na których była bramkarka pokazuje różne zakamarki swojego ciała. Mogliśmy już oglądać m.in. pośladki i obszerne fragmenty olbrzymiego biustu. Teraz Mikayla zapozowała bez stanika. Rozpaliła zmysły fanów, ale też wielu zgorszyła. Te zdjęcia na pewno wywołają aferę.

Galeria: Mikayla Demaiter - najpiękniejsza bramkarka na świecie

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Przebieranki Mikayli Demaiter

Najpiękniejsza hokeistka świata nie tylko odsłania swoje ciało, lecz także lubi różne przebieranki. Widzieliśmy ją już ją m.in. w stroju kowbojskim. Innym razem jej stylizacja przypominała zmysłową panią profesor, o której śnią studenci. Mikayla Demaiter wrzucała do sieci też swoje zdjęcia z łóżka, sauny czy basenu. Nie zabrakło oczywiście także fotek z lodowiska. Najgorętsze kadry zebraliśmy w galerii.

Najgorętsza bramkarka świata rozpala zmysły w za małych majtkach i staniku. Biust i pośladki prawie całe odkryte!