Najpiękniejsza hokeistka świata odsłoniła niemal wszystkie zakamarki swojego ciała! Stanik i majtki to jakiś żart

Najpiękniejsza hokeistka świata odsłania niemal wszystkie zakamarki

Mikayla Demaiter po krótkiej przerwie w aktywności na Instagramie, powróciła z wielkim przytupem! Najpiękniejsza hokeistka świata słynie z pokazywania bardzo odważnych i pikantnych kadrów, na których prezentuje swoje niesamowite ciało, w tym obszerne fragmenty biustu i pośladków. Czegoś takiego jednak chyba jeszcze na jej profilu nie widzieliśmy. Kanadyjka, która kilka lat temu zakończyła profesjonalną karierę hokejowej bramkarki, wyłączyła wszystkie hamulce! Najnowsza porcja zmysłowych zdjęć Mikayli Demaiter rozpala zmysły do granic czerwoności. Najpiękniejsza hokeistka świata odziana w bardzo skąpe seledynowe majki i mikroskopijny dla jej piersi stanik w tym samym kolorze odsłania niemal wszystkie zakamarki swojego ciała. Zarówno z przodu, jak i z tyłu.

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Mikayla Demaiter kariera sportowa

Sportsmenka po zakończeniu przygody z hokejem zyskała ogromną sławę jako modelka. Decyzja o porzuceniu profesjonalnego sportu związana była z kontuzją kolana i z chęcią wejścia w świat mody.

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Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- oświadczyła Mikayla Demaiter we wpisie w mediach społecznościowych. 26-latka jednak całkowicie z aktywnością fizyczną się nie pożegnała. Od czasu do czasu zobaczyć można ją na lodowisku, gdzie - dla odmiany - można podziwiać nie jej urodę i ciało, tylko kunszt bramkarski.

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