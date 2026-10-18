Maja Chwalińska olśniła podczas dekoracji! Wszyscy patrzyli na jej uśmiech i ultrazgrabne nogi

Maja Chwalińska wygrywa turniej WTA 1000 w Wuhan i odbiera puchar

Maja Chwalińska właśnie przeszła do historii światowego tenisa. Polka jest kolejną zawodniczką która wygrała turniej rangi WTA 1000. W finale nasza zawodniczka zwyciężyła bardzo trudne starcie z Brytyjką Sonay Kartal. Największe emocje wzbudził jednak pojedynek półfinałowy, w którym Maja Chwalińska rozbiła Igę Świątek 7:5, 6:1. Wcześniej zawodniczka z Dąbrowy Górniczej wyeliminowała kolejno: Majar Szarif, Marię Bouzkovą, Ivę Jović i Marię Sakkari. Po zwycięskim dla Polki finale odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której Maja Chwalińska odebrała puchar. Nasza reprezentantka olśniła swoim uśmiechem i ultragrabnymi i umięśnionymi nogami. Zdjęcia z dekoracji prezentujemy w galerii i pękamy z dumy, oglądając kolejną Polkę na szczycie.

Galeria: Maja Chwalińska dekoracja po wygranej w Wuhan i inne zdjęcia

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Maja Chwalińska przemówiła po wygranej w WTA 1000 w Wuhan

Po wygranej w finale turnieju WTA 1000 w Wuhan Maja Chwalińska awansowała na 11. miejsce w rankingu WTA. Tylko dwie pozycje wyżej znajduje się Iga Świątek, która długo była liderką zestawienia. Po meczu z Sonay Kartel Dąbrowianka wygłosiła krótką przemowę.

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Chciałabym podziękować wszystkim, dzięki którym mogłam tu wystąpić, a także organizatorom. Sprawiliście, że tenisistki czuły się bardzo komfortowo i widziałyśmy, jak o nas dbacie

- zaznaczyła Maja Chwalińska, która pamiętała też o swoim sztabie szkoleniowym.

Dziękuję również mojemu zespołowi oraz trenerom. Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie zarówno im, jak i osobom śledzącym mecze przed telewizorami. Fani na trybunach byli cudowni, dziękuję wam za świetną energię. Bardzo podobał mi się ten turniej. Jestem w Wuhan po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni

- dodała zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Wuhan.

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