Katastrofalna powódź w Hiszpanii. Kobieta porwana przez wodę na oczach męża i dziecka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-18 17:15

Potężne ulewy i dramatyczne powodzie w Hiszpanii! Sztorm Adam uderzył w popularne miejscowości turystyczne, a gwałtowne opady zamieniły ulice w rwące rzeki. Woda porywa samochody, zalewa budynki i sparaliżowała lotnisko na Ibizie. W Katalonii wydarzyła się tragedia. Silny nurt porwał kobietę, która razem z mężem i córką wracała z gry w koszykówkę. Mężczyźnie udało się uratować dziecko, jednak jego żona zaginęła w wezbranej wodzie. W niedzielę odnaleziono jej ciało.

Katastrofalne powodzie w Hiszpanii! Woda porwała kobietę. Ulice zamieniły się w rzeki

Gwałtowne burze i ulewne deszcze spowodowały powodzie w wielu regionach Hiszpanii. Najgorzej jest na południu i wschodzie kraju oraz na Balearach. Woda wdziera się do domów i sklepów, zalewa samochody oraz odcina niektóre drogi. Władze apelują do mieszkańców i turystów, by nie wychodzili z domów bez potrzeby.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 17 października, w miejscowości Cabrera de Mar, około 30 kilometrów od Barcelony. Kobieta wraz z rodziną wracała do samochodu po grze w koszykówkę. Około godziny 19.30 próbowała przejść przez wezbrany strumień. Nagle porwała ją rwąca woda. Jej mąż zdołał uratować córkę.

Ratownicy przez wiele godzin szukali zaginionej kobiety. W niedzielę około godziny 11 odnaleźli jej ciało w pobliżu portu Premià de Mar.

Hiszpania walczy z powodziami. Zalane lotnisko na Ibizie

Bardzo trudna sytuacja jest także na Ibizie. Intensywne opady doprowadziły do zalania lotniska. Na nagraniach widać wodę lejącą się z sufitu terminalu. Kilka samolotów skierowano do Alicante i na Majorkę. Zamknięto również część parkingu oraz dojazd do portu lotniczego.

W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne filmy pokazujące samochody i ogromne kontenery na śmieci porywane przez wodę. Mieszkańcy próbują zabezpieczać sklepy przed zalaniem. Na Ibizie i Formenterze setki osób nie mają prądu.

Hiszpańscy meteorolodzy ogłosili najwyższy stopień zagrożenia. W okolicach Walencji i Alicante może spaść nawet 300 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu doby.

Służby ratunkowe odebrały już ponad sto zgłoszeń, głównie od kierowców uwięzionych w zalanych samochodach. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami i zalecają pozostanie w domach.

Według prognoz niebezpieczna pogoda ma utrzymać się do poniedziałku, 19 października.

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