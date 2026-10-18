Katastrofalna powódź w Hiszpanii. Kobieta porwana przez wodę na oczach męża i dziecka

Katastrofalne powodzie w Hiszpanii! Woda porwała kobietę. Ulice zamieniły się w rzeki

Gwałtowne burze i ulewne deszcze spowodowały powodzie w wielu regionach Hiszpanii. Najgorzej jest na południu i wschodzie kraju oraz na Balearach. Woda wdziera się do domów i sklepów, zalewa samochody oraz odcina niektóre drogi. Władze apelują do mieszkańców i turystów, by nie wychodzili z domów bez potrzeby.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 17 października, w miejscowości Cabrera de Mar, około 30 kilometrów od Barcelony. Kobieta wraz z rodziną wracała do samochodu po grze w koszykówkę. Około godziny 19.30 próbowała przejść przez wezbrany strumień. Nagle porwała ją rwąca woda. Jej mąż zdołał uratować córkę.

Ratownicy przez wiele godzin szukali zaginionej kobiety. W niedzielę około godziny 11 odnaleźli jej ciało w pobliżu portu Premià de Mar.

Hiszpania walczy z powodziami. Zalane lotnisko na Ibizie

Bardzo trudna sytuacja jest także na Ibizie. Intensywne opady doprowadziły do zalania lotniska. Na nagraniach widać wodę lejącą się z sufitu terminalu. Kilka samolotów skierowano do Alicante i na Majorkę. Zamknięto również część parkingu oraz dojazd do portu lotniczego.

W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne filmy pokazujące samochody i ogromne kontenery na śmieci porywane przez wodę. Mieszkańcy próbują zabezpieczać sklepy przed zalaniem. Na Ibizie i Formenterze setki osób nie mają prądu.

Hiszpańscy meteorolodzy ogłosili najwyższy stopień zagrożenia. W okolicach Walencji i Alicante może spaść nawet 300 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu doby.

Służby ratunkowe odebrały już ponad sto zgłoszeń, głównie od kierowców uwięzionych w zalanych samochodach. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami i zalecają pozostanie w domach.

Według prognoz niebezpieczna pogoda ma utrzymać się do poniedziałku, 19 października.

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És una de les imatges que ha deixat l’episodi de pluges torrencials d’aquest dissabte: l’N-2 inundada al seu pas pel Maresme, una de les comarques més afectades pels aiguats i on també es busca una dona desapareguda a Cabrera de Mar https://t.co/PRB6uEBDBR https://t.co/ZCgyeGfYU1— 3CatInfo (@3CatInfo) October 17, 2026

NO MOLESTEN!!!! A primera hora de la tarde de ayer, desde #ProtecciónCivil mandaban un ES-Alert. Más de cien teléfonos sonando juntos, creaban una sensación de que algo grave estaba pasando o iba a pasar en breve Previsión de lluvias torrenciales de 14:00 a 20:00 horas. Extremen la precaución en la movilidad y actividades al aire libre Comentarios de la gente: Me tienen hasta el gorro, no paran de molestar con tonterías Mira el cielo que hay y estos con lo suyo Voy a desactivar los avisos Ni pu_o caso… A las pocas horas, tal y como habían avisado, descargaban fuertes tormentas en distintos puntos de nuestra geografía. Y mientras unos pierden la paciencia, otros han estado a punto o han perdido algo más importante e irreparable… El incidente más grave de las lluvias de ayer (sábado 17 de octubre de 2026) en Cataluña es el fallecimiento de una mujer de unos 35 años en Cabrera de Mar (Maresme). Fue arrastrada por la corriente de una riera mientras intentaba cruzarla con su familia (marido e hijos) tras un partido de baloncesto en el pabellón municipal, hacia las 19:41 h. La riera bajaba muy crecida por las lluvias torrenciales (se registraron unos 60 litros en unos 40 minutos en la zona). Rescates: En Sentmenat (Vallès Occidental), dos personas de edad avanzada fueron rescatadas de su vehículo atrapado por el agua. En Sant Esteve Sesrovires se evacuó a una persona mayor y a una mujer embarazada de una casa inundada; en Martorell se ayudó a varias personas (hasta 7 en una vivienda) y se auxilió a ocupantes de coches en la A-2 (Abrera y Martorell). NO APRENDEMOS!!!— Josep Lluís Pouy (@jlpouy) October 18, 2026