Nowy partner Mai Chwalińskiej to przystojny brunet. Menedżer ujawnił prawdę!

Odkąd Maja Chwalińska fenomenalnie zagrała w turnieju Roland Garros 2026 stała się jedną z najpopularniejszych sportsmenek w Polsce. Teraz znów zawodniczka z Dąbrowy Górniczej jest na topie, bo awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Wuhan, w półfinale eliminując Igę Świątek (7:5, 6:1). Nic dziwnego, że wielkie zainteresowanie wzbudza życie prywatne Mai Chwalińskiej. Wszyscy zastanawiają się, czy tenisistka ma chłopaka. Nic na to nie wskazuje, a sama Maja na ten temat nic nie mówi. Wiadomo za to, że od dawna partnerem treningowym Dąbrowianki jest Czech Petr Hajek. Ostatnio jednak w otoczeniu Mai Chwalińskiej pojawił się przystojny brunet. W intenecie krążyły jego zdjęcia w towarzystwie Polki, które zrobione zostały na kolacji z okazji 25. urodzin Mai.

Bardzo tajemnicze życie prywatne Mai Chwalińskiej. Te zdjęcia wiele o niej mówią

Jak zobaczycie zdjęcia krążące w internecie, to tam zobaczycie takiego przystojnego bruneta. To jest właśnie Mikołaj, nowy sparingpartner Mai

- ujawnił menadżer tenisistki Piotr Szczypka, którego cytuje portal Sportowe Fakty WP.

Kim jest nowy partner treningowy Mai Chwalińskiej? Marek Migdalski w przeszłości sam był tenisistą. Jak mówił Piotr Szczypka, radził sobie dobrze, miał wyniki, ale problemy zdrowotne przedwcześnie zakończyły jego karierę. Mamy nadzieję, że obecność nowego sparingpartnera przyczyni się do kolejnych sukcesów zawodniczki z Dąbrowy Górniczej.

Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Marcela i Tomasz Chwalińscy?

Galeria: Maja Chwalińska w prywatnej i sportowej odsłonie

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