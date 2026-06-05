Wiadomo, kim jest partner Mai Chwalińskiej. To zagraniczniak. O wielkim uczuciu nie ma mowy

Bartosz Olszewski likp
2026-06-05 9:25

Maja Chwalińska jest największą sensacją Roland Garros 2026. Polka awansowała do finału French Open, po drodze pokonując kilka zdecydowanie wyżej notowanych rywalek. Siłą rzeczy, wszyscy ciekawi są też partnera naszej tenisistki. Wiadomo, że jest nim zagraniczniak, ale w tym wypadku o wielkim uczuciu nie ma mowy, bo łączy ich tylko sport. A co z chłopakiem Mai Chwalińśkiej?

Maja Chwalińska życie prywatne

Maja Chwalińska sprawiła, że kobiecy tenis na chwilę znowu stał się w Polsce sportem numer jeden. Przed startem Roland Garros liczyliśmy co prawda na sukces, ale... Igi Świątek. Ta jednak zawiodła, odpadając w czwartej rundzie po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Z kolei Maja Chwalińska najpierw przebrnęła przez kwalifikacje, a potem - już w turnieju głównym Roland Garros awansowała do finału, po drodze pokonując m.in. Dianę Parry, Annę Kalinską (w ćwierćfinale) i Dianę Sznajder (w półfinale). Tenis tenisem, ale przecież nie tylko nim żyje 25-latka z Dąbrowy Górniczej. Ludzie zastanawiają się, czy Maja Chwalińska ma chłopaka. To trudne pytanie, bo tenisistka strzeże swojego życia prywatnego jak oka w głowie i na temat jej ewentualnego życiowego partnera nic nie wiadomo. Maja Chwalińska ma jednak partnera, tyle że treningowego. Co ciekawe, nie jest to Polak, tylko zagraniczniak. 

Kim jest partner Mai Chwalińskiej? O wielkim uczuciu nie ma mowy

Treningowym partnerem finalistki Roland Garros jest Czech Petr Hajek, który jest jednym z kluczowych elementów sztabu szkoleniowego Mai Chwalińśkiej. Jak widać po wynikach, współpraca z czeskim zawodnikiem układa się znakomicie, ale raczej tylko na gruncie sportowym. Nie ma mowy o tym, żeby Mają Chwalińską i Petra Hajka łączyło jakieś wielkie uczucie. Polska tenisistka w życiu prywatnym może liczyć przede wszystkim na wsparcie rodziców. W rozmowie z "Faktem" jej tata - Tomasz Chwaliński - zdradził, że on i jego żona zachęcali córkę do uprawiania sportu, gdy ta była dzieckiem. Tenisa wybrała sama. 

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Maja zawsze miała swój plan i zawsze w niego wierzyliśmy. Nie było żadnych wątpliwości

- ujawnił ojciec Mai Chwalińskiej. 

Galeria: Maja Chwalińska na przestrzeni lat

Maja Chwalińska
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MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS