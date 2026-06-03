Czy Maja Chwalińska ma chłopaka? Tajemnicze życie prywatne tenisistki. W Polsce to absolutna rzadkość

Bartosz Olszewski likp
2026-06-03 10:50

Maja Chwalińska nagle znalazła się w centrum uwagi kibiców sportowych. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej dotarła do ćwierćfinału Roland Garros, sprawiając największą sensację turnieju. Co wiadomo o pozasportowym życiu 25-letniej zawodniczki? Czy Maja Chwalińska ma chłopaka? Życie prywatne tenisistki jest bardzo tajemnicze. W Polsce to absolutna rzadkość.

Maja Chwalińska chłopak. Tajemnicze życie prywatne tenisistki

Maja Chwalińska ma swoje pięć minut, które - mamy nadzieję - potrwa znacznie dłużej. Po tym, jak z Roland Garros odpadła Iga Świątek, oczy polskich kibiców zwrócone są w stronę tenisistki z Dąbrowy Górniczej. Jej droga do ćwierćfinału French Open nie była usłana różami. Nie chodzi o przejście turniejowej drabinki, tylko całą dotychczasową karierę. Maja Chwalińska w czasach juniorskich odnosiła sukcesy w deblu, występując z Igą Świątek. Potem Raszynianka wystrzeliła w górę, a jej koleżanka zmagała się z depresją. Po jakimś czasie Dąbrowianka powróciła do rywalizacji, ale do sukcesów Igi było jej daleko. Co ciekawe, i Maja Chwalińska i Iga Świątek jak oka w głowie strzegą swojej prywatności. O ile o tej drugiej coś niecoś wiadomo, o tyle życie prywatne ćwierćfinalistki Roland Garros jest bardzo tajemnicze. Nie wiemy nawet, czy Maja Chwalińska ma chłopaka. W Polsce, gdzie ludzie chętnie śledzą życie sportowych idoli, taka aura tajności to absolutna rzadkość. 

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Maja Chwalińska dzieciństwo i rodzice

Na temat partnera Mai Chwalińskiej lub jego braku nie sposób znaleźć jakiekolwiek informacje. Sporo jednak wiemy o rodzinie tenisistki. Rodzice Mai dopingują córkę podczas Roland Garros z wysokości trybun. W rozmowie z "Faktem" tata naszej zawodniczki - Tomasz Chwaliński - zdradził, że Maja w dzieciństwie próbowała swoich sił w różnych dyscyplinach sportu, m.in. w karate i w siatkówce

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Zachęcaliśmy ją do sportu, ale tenis był jej pomysłem. Pokochała go i trwa to do dziś

- powiedział ojciec Mai Chwalińskiej. Zawodniczka może liczyć na pełne wsparcie rodziców. 

Maja zawsze miała swój plan i zawsze w niego wierzyliśmy. Nie było żadnych wątpliwości

- podkreślił pan Tomasz. 

W galerii prezentujemy zdjęcia Mai Chwalińskiej z różnych lat jej życia

Maja Chwalińska
Galeria zdjęć 33
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MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS