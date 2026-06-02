Niebywała przemiana Mai Chwalińskiej! Na zdjęciach z kiedyś i dziś widać to jak na dłoni. Tylko spójrz

Tenisowy świat zachwyca się Mają Chwalińską, która jest już w ćwierćfinale Roland Garros 2026.

Polka imponuje swoją grą, a także wyraźną fizyczną przemianą na plus.

Chwalińska nie przypomina już drobnej Majki wchodzącej do seniorskich zmagań, co widać gołym okiem.

Tak zmieniła się Maja Chwalińska. Niesamowita przemiana bohaterki Roland Garros

Przed Roland Garros 2026 Maja Chwalińska tylko dwukrotnie grała w turniejach Wielkiego Szlema, a jej najlepszym wynikiem była druga runda Wimbledonu 2022. Polka nie złamała nawet magicznej bariery TOP 100 rankingu WTA, najwyżej plasując się kilka tygodni temu na 113. miejscu. Dziś 24-latka jest ćwierćfinalistką Roland Garros i przesunie się co najmniej w okolice najlepszej "50" światowego rankingu. Wszyscy przekonali się wreszcie o jej wielkim talencie, który wielokrotnie hamowały kontuzje. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie olbrzymia praca Chwalińskiej, zwłaszcza nad własną fizycznością.

Jednym z najtrudniejszych momentów w jej karierze była kontuzja kolana, która przyszła w 2022 roku po udanym Wimbledonie i powrocie po walce z depresją, gdy powoli zaczynała dobijać się do szerokiej czołówki. Rok 2023 był właściwie stracony, ale utalentowana Polka szybko zdała sobie sprawę, że musi wzmocnić się fizycznie. Pomogła jej w tym Jolanta Rusin-Krzepota, a w 2025 r. pojawiły się pierwsze informacje o współpracy Chwalińskiej z Maciejem Ryszczukiem, trenerem przygotowania fizycznego m.in. Igi Świątek. Ta kilka miesięcy temu przybrała na sile, a specjalista po porażce byłej liderki rankingu WTA został w Paryżu specjalnie dla drugiej podopiecznej.

Myślę, że jestem dużo silniejszą zawodniczką. Potrafię grać na większej intensywności i dłużej wytrzymywać tę intensywność niż wcześniej. Jestem bardziej dynamiczna, więc to na pewno składa się na lepszą grę i na to, że potrafię być dużo bardziej agresywna na korcie - opisuje efekty tej współpracy sama Chwalińska.

Duże zmiany na plus zauważył m.in. Lech Sidor, komentujący mecz Dąbrowianki w 1/8 finału z Diane Parry. Wieloletni ekspert Eurosportu i trener tenisa pracował z Mają w czasach juniorskich i podkreślał, że zawsze była dość kruchą zawodniczką z wieloma problemami zdrowotnymi, niekoniecznie tak poważnymi jak artroskopia kolana. Z kolei teraz zobaczył ją w kwalifikacjach do Roland Garros po dłuższej przerwie i był pod wrażeniem fizycznej przemiany tenisistki!

Znany ekspert zachwycał się rozbudowaną górną partią ciała i podkreślał, że Chwalińska znacząco rozwinęła się muskularnie i dojrzała, zwracając uwagę m.in. na jej linię barków. Musimy przyznać, że porównując zdjęcia 24-latki z kiedyś i dziś faktycznie widać diametralną różnicę! Pozostaje mieć nadzieję, że odpowiednio zorganizowany trening fizyczny w dalszym ciągu będzie przynosił takie efekty, a tenisistka będzie omijać problemy zdrowotne nękające ją od czasów juniorskich.