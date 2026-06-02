Anna Kalinska to zjawiskowa piękność! Usidliła już Sinnera i Kyrgiosa [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-06-02 8:10

Anna Kalinska zagra z Mają Chwalińską w ćwierćfinale Roland Garros. Rosyjska tenisistka ma 27 lat i pochodzi z Moskwy. Znana jest z urody i z tego, że była dziewczyną Jannika Sinnera, a wcześniej spotkała się m.in. z Nickiem Kyrgiosem. Zobaczcie zdjęcia.

Anna Kalinska przez wielu uważana jest za najpiękniejszą z tenisistek, które są obecnie aktywne w tourze. - Oczywiście, że to miłe. Ale chciałabym, żeby nie mówili tylko „oto piękna tenisistka”, ale żeby ludzi mogli mówić głównie o moich sukcesach na korcie - komentowała Kalinska w rozmowie z rosyjskim "Czempionatem".

Tenisistka z Moskwy była dziewczyną Jannika Sinnera, ale już się rozstali. Spotykali się w 2024 r. Plotkowano nawet o zaręczynach, ale włoski lider rankingu ATP stanowczo zdementował te rewelacje. Związek zakończył się w 2025 roku, co Sinner potwierdził podczas konferencji prasowej w Rzymie.

W 2020 roku Anna Kalinska była w krótkotrwałym związku z australijskim tenisistą Nickiem Kyrgiosem. Ich relacja zakończyła się w atmosferze konfliktu, a Anna publicznie oświadczyła na Instagramie: „Zerwaliśmy. Nie jesteśmy przyjaciółmi”, prosząc o uszanowanie jej prywatności. Potem kiedy okazało się, że Kalinska spotyka się z Sinnerem, znany z niechęci do Włocha Australijczyk skomentował ich związek złośliwym postem. "Drugi serwis" - napisał.

Anna Kalinska zdradziła w jednym wywiadów, że często jest podrywana przez znanych tenisistów. - Częściej pytali o randkę, kiedy byłam młodsza. Teraz jestem starsza… Dla niektórych po prostu nie ma szans. Nie ma sensu pisać. Ktoś pisał do mnie coś koło 10 razy i w końcu dał sobie spokój. To był Holger Rune. On, z tego co widzę, pisze do wszystkich. Myśli o sobie za dużo… albo po prostu jest zdesperowany. Ale nie jest jedyny - powiedziała.

Anna Kalinska pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jej ojciec, Nikołaj, jest szefem rosyjskiej federacji badmintona, a matka, Elena, była trenerką badmintona, choć obecnie często towarzyszy Annie na turniejach. Starszy brat, również Nikołaj, jest piłkarzem występującym w klubie FK Niżny Nowogród. Anna zaczęła grać w tenisa w wieku pięciu lat, zainspirowana kuzynką podczas wakacji u babci w Dniepropietrowsku (obecnie Dnipro, Ukraina). 

Anna Kalinska gra agresywny tenis oparty na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma bardzo silny forhend. Poniżej galeria prywatnych zdjęć znanej z urody Anny Kalinskiej.

ROLAND GARROS