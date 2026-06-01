Marta Nawrocka błyszczała na piłkarskiej gali. Tak wyglądało jej spotkanie z Kuleszą

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-01 21:34

Uroczyście podsumowano klubowy sezon w kobiecej piłce. I to z zacnymi gośćmi. Za nami gala Orlen Ekstraligi. Jedną z honorowych uczestniczek wydarzenia była Marta Nawrocka. Pierwsza dama śledziła uroczystość m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

Pierwsza dama pojawiła się w eleganckim garniturze. Pojawiła się nawet na scenie, wręczając jedną z nagród. Statuetki wręczali też m.in. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki, prezes PZPN Cezary Kulesza i szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

A te wręczano aż jedenastu kategoriach. Scena należała głównie do piłkarek Czarnych Sosnowiec, które sięgnęły po mistrzostwo Polski.

ZOBACZ TEŻ: Robert Dobrzycki prezesem Widzewa Łódź?! Właściciel klubu ujawnia nam swój nowy plan [WIDEO]

Pierwsza Dama wręczyła nagrodę dla najlepszej młodej zawodniczki sezonu. – Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną! I dziewczęce marzenia, które rodzą się jeszcze na szkolnych boiskach czy podwórkach, a później owocują pięknymi sportowym karierami – powiedziała ze sceny małżonka Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia

Marta Nawrocka
Galeria zdjęć 47

Triumfatorzy Orlen Ekstraligi 2025/26:

Piłkarka sezonu: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)

Bramkarka sezonu: Oliwia Szperkowska (Czarni Sosnowiec)

Obrończyni sezonu: Katarzyna Nowak (GKS Katowice)

Pomocniczka sezonu: Patrycja Sarapata (Czarni Sosnowiec)

Napastniczka sezonu: Klaudia Miłek (Czarni Sosnowiec)

Młoda zawodniczka sezonu: Lena Świrska (Pogoń Szczecin)

Trener sezonu: Sebastian Stemplewski (Czarni Sosnowiec)

Trener mistrzów Polski

Gol sezonu: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)

Trafienie z pierwszej kolejki. Reprezentantka Polski strzeliła wówczas gola ekipie Śląska Wrocław. wówczas bramkarkę Śląska Wrocław.

Inicjatywa: rekord frekwencji na meczu Lecha/UAM Poznań

Spotkanie z GKS Katowice rozegrano na stadionie przy Bułgarskiej i przy jego okazji poprawiono klubowy rekord Polski. Spotkanie śledziło 8 311 kibiców.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CEZARY KULESZA
MARTA NAWROCKA