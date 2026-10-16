Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Marcela i Tomasz Chwalińscy?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-16 20:58

Maja Chwalińska znów jest na ustach wszystkich kibiców po awansie do półfinału turnieju WTA w Wuhan, w którym zagra z Igą Świątek. Jej sukcesy nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia rodziców – Tomasza i Marceli Chwalińskich. To skromni, pracowici ludzie, którzy zawsze stali za córką, także gdy jej kariera przechodziła trudne momenty, w tym walkę z depresją.

Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Tomasz i Marcela Chwalińscy?
Autor: EPA/ PAP

Marcela Chwalińska, matka Mai

Marcela Chwalińska pracuje jako recepcjonistka w Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej – tym samym obiekcie, w którym przez wiele lat trenowała Maja. To właśnie tam zaczęła się jej przygoda z tenisem. Mama wzięła urlop, by móc być z córką podczas Roland Garros, gdy Maja sprawiła sensację, dochodząc do finału. Jest bardzo emocjonalna – zdarza jej się wychodzić z kortu, gdy nie wytrzymuje napięcia. Mówi o Mai z ogromną dumą i wzruszeniem. Rodzina podkreśla też rolę babci Ewy, która „czuwała nad Mają z góry”.

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Tomasz Chwaliński, ojciec Mai

Tomasz Chwaliński przez wiele lat pracował jako elektryk w kopalni. Była to ciężka, wymagająca praca fizyczna i odpowiedzialna. Obecnie jest już na zasłużonej emeryturze. Od początku wierzył w talent Mai i nigdy nie wątpił w jej możliwości. W wywiadach podkreśla, że zawsze powtarzał córce: „Dasz radę”. Jest opisywany jako jedna z najbardziej pozytywnych osób w otoczeniu tenisistki. 

Rodzice Mai nie pochodzą z bogatego środowiska tenisowego i sami przyznają, że na początku nie było ich stać na finansowanie kosztownej kariery zawodowej córki. Dzięki determinacji Mai, wsparciu lokalnego środowiska i własnej ciężkiej pracy udało się pokonać te bariery. Dziś są dumni, że ich córka – dziewczynka z górniczego regionu – walczy o najwyższe cele w światowym tenisie.

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Tomasz i Marcela Chwalińscy to przykład tego, jak zwykła, kochająca rodzina może stać za wielkim sportowym sukcesem. Ich pokora, wiara i codzienna praca zasługują na ogromny szacunek.

Maja Chwalińska
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